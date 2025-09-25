Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újabb török társalgási klub indult

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület szeptember 22-étől hetedik alkalommal indította el a nyitott és ingyenes török társalgási klubot.

  • Fotó: Lala Suleymanova felvétele
A házigazda szerepét Derya Ezgi Kiremitci, Elif Sude Karakus és Alper Özkan, a Be Active Be Green II ESC-önkéntesei töltik be, akik alkalmanként mindent megtesznek, hogy minél jobban megismertessék e különleges nyelv fortélyait a résztvevőkkel.

A hétfőnként megszervezésre kerülő tevékenységeken a jelenlevők elsajátítják a nyelv alapjait (ábécé, bemutatkozás, hasznos mondatok), nem formális nevelésben részesülhetnek dalok, rajzfilmek, kisfilmek és sok más érdekes módszer által. A következő találkozóra jövő hétfőn öt órakor a Sinkovits Sportszálló társalgójában kerül sor, melyen a részvételi feltétel az alapfokú angolnyelv-ismeret. A projektet az Európai Szolidaritási Testület és a helyi sportiroda támogatja – tudtuk meg Ráduly Attila egyesületi elnöktől.

