Újabb török társalgási klub indult

A házigazda szerepét Derya Ezgi Kiremitci, Elif Sude Karakus és Alper Özkan, a Be Active Be Green II ESC-önkéntesei töltik be, akik alkalmanként mindent megtesznek, hogy minél jobban megismertessék e különleges nyelv fortélyait a résztvevőkkel.

A hétfőnként megszervezésre kerülő tevékenységeken a jelenlevők elsajátítják a nyelv alapjait (ábécé, bemutatkozás, hasznos mondatok), nem formális nevelésben részesülhetnek dalok, rajzfilmek, kisfilmek és sok más érdekes módszer által. A következő találkozóra jövő hétfőn öt órakor a Sinkovits Sportszálló társalgójában kerül sor, melyen a részvételi feltétel az alapfokú angolnyelv-ismeret. A projektet az Európai Szolidaritási Testület és a helyi sportiroda támogatja – tudtuk meg Ráduly Attila egyesületi elnöktől.