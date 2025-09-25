Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Rendőrségi akció Orbaiszéken

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

A Kovászna megyei rendőrök nagyszabású ellenőrzést tartottak kedden Orbaiszéken. Az akció célja a közbiztonság fenntartása, a közlekedési balesetek megelőzése, valamint az illegális és erőszakos cselekmények visszaszorítása volt – közölte tegnap a főkapitányság.

    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Az akcióra Kovászna városában, illetve Barátos, Kommandó, Zabola és Zágon községben került sor. Ezen több rendőri egység vett részt: közrendészet, közlekedésrendészet, gazdasági, valamint az állatvédelmi rendőrség. Összesen 39 embert igazoltattak és ellenőriztek, 25 járművet állítottak meg, köztük öt fát szállító teherautót. Ellenőrizték a vagyonvédelmi előírások betartását, valamint vizsgálták az adóelkerüléssel kapcsolatos visszaéléseket is. 36 szabálysértést állapítottak meg, ezekért összesen több mint 14 ezer lej bírságot róttak ki, lefoglaltak 5 köbméter faanyagot mintegy 1200 lej értékben, elkoboztak 82 liter metil-alkoholt 8200 lej értékben. Két bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult.
Az állatvédelmi rendőrök hivatalból nyomozást indítottak, miután azonosítottak egy megcsonkított fülű korcs kutyát. A törvény bünteti az olyan műtéteket, amelyek nem gyógyítási céllal történnek, hanem pusztán az állat külsejének megváltoztatására vonatkoznak, ilyen például a fül- vagy farokvágás, hangszálak átvágása, karmok vagy fogak eltávolítása – emlékeztet a Kovászna megyei rendőrség, mely hangsúlyozza: továbbra is rendszeresen szerveznek hasonló akciókat, hogy fenntartsák a közbiztonságot, felelősségre vonják a törvénysértőket. (sz.)

