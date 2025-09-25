Rendőrségi akció Orbaiszéken

Az akcióra Kovászna városában, illetve Barátos, Kommandó, Zabola és Zágon községben került sor. Ezen több rendőri egység vett részt: közrendészet, közlekedésrendészet, gazdasági, valamint az állatvédelmi rendőrség. Összesen 39 embert igazoltattak és ellenőriztek, 25 járművet állítottak meg, köztük öt fát szállító teherautót. Ellenőrizték a vagyonvédelmi előírások betartását, valamint vizsgálták az adóelkerüléssel kapcsolatos visszaéléseket is. 36 szabálysértést állapítottak meg, ezekért összesen több mint 14 ezer lej bírságot róttak ki, lefoglaltak 5 köbméter faanyagot mintegy 1200 lej értékben, elkoboztak 82 liter metil-alkoholt 8200 lej értékben. Két bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult.

Az állatvédelmi rendőrök hivatalból nyomozást indítottak, miután azonosítottak egy megcsonkított fülű korcs kutyát. A törvény bünteti az olyan műtéteket, amelyek nem gyógyítási céllal történnek, hanem pusztán az állat külsejének megváltoztatására vonatkoznak, ilyen például a fül- vagy farokvágás, hangszálak átvágása, karmok vagy fogak eltávolítása – emlékeztet a Kovászna megyei rendőrség, mely hangsúlyozza: továbbra is rendszeresen szerveznek hasonló akciókat, hogy fenntartsák a közbiztonságot, felelősségre vonják a törvénysértőket. (sz.)