Iskolai fenyegetésekNyugtat a rendőrség

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

Elektronikus levélben fenyegetett meg tanintézményeket, illetve kórházakat Bukarestben és több megyében, köztük Háromszéken is ismeretlen elkövető kedden.

    A rendőrség felügyeli a tanintézményeket. A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A Kovászna megyei rendőrség tegnap közölte: az intézmény is kapott hasonló levelet, melyben tanintézményeket fenyegetnek. A belügyminisztériumi hálózattal kapcsolatot tartva igyekeznek megnyugtatni a lakosságot, hogy nincs valós veszély, nincs szükség az épületek kiürítésére, az óvodák és iskolák folytathatják tevékenységüket. A hatóságok komolyan veszik a bejelentéseket, a tanintézmények környékét fokozottan felügyelik, ez esetben különleges ellenőrzéseket végeznek. Nincs ok pánikra – szögezte le a rendőrségi szóvivő. (sz.)

