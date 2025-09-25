Két baleset Sepsiszéken

A vezető és a mellette ülő utas megsérült, őket kórházba szállították ellátásra. A nő nem fogyasztott alkoholt. Szerdán 4.40-kor egy másik baleset történt a 11-es országúton, Uzon közelében. Egy Brassó irányából érkező, 48 éves férfi által vezetett személygépkocsi belerohant az út szélén várakozó autóba, és elütötte annak a kocsi mellett álló vezetőjét. Utóbbi megsérült, kórházba szállították olyan állapotban, hogy nem tudták alkoholszondába fújatni. A másik sofőr nem fogyasztott szeszes italt. A rend­őrség mindkét ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított eljárást. (sz.)