Két baleset Sepsiszéken

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

Közlekedési baleset történt kedden negyed tízkor a sepsikőröspataki bekötőúton. A helyszíni vizsgálat szerint egy 45 éves nő elvesztette uralmát a jármű felett és az út szélén felborult.

    Fotó: Háromszék

A vezető és a mellette ülő utas megsérült, őket kórházba szállították ellátásra. A nő nem fogyasztott alkoholt. Szerdán 4.40-kor egy másik baleset történt a 11-es országúton, Uzon közelében. Egy Brassó irányából érkező, 48 éves férfi által vezetett személygépkocsi belerohant az út szélén várakozó autóba, és elütötte annak a kocsi mellett álló vezetőjét. Utóbbi megsérült, kórházba szállították olyan állapotban, hogy nem tudták alkoholszondába fújatni. A másik sofőr nem fogyasztott szeszes italt. A rend­őrség mindkét ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított eljárást. (sz.)

