Figyelemfelkeltő akció Sepsiszentgyörgyön

A rendőröknek mintegy 320 emberrel sikerült kapcsolatba lépniük. Többek között az ittas és drogos vezetés, a kábítószer-fogyasztás, az online csalások, valamint a családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatosan tájékoztatták a polgárokat – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. Az Autoliv vállalat ütközési szimulátorral mutatta be a biztonsági öv fontosságát. A hatóságok jelezték: a jövőben is lesznek hasonló tájékoztató és figyelemfelkeltő akciók. (sz.)