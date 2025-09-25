Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Figyelemfelkeltő akció Sepsiszentgyörgyön

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

A Kovászna megyei a rendőrség és a tűzoltóság közös figyelemfelkeltő akciót tartott kedden délután a megyeszékhelyi Sepsi Value Centre bevásárlóközpont parkolójában.

  • A Kovászna megyei a rendőrség felvétele
    A Kovászna megyei a rendőrség felvétele

A rendőröknek mintegy 320 emberrel sikerült kapcsolatba lépniük. Többek között az ittas és drogos vezetés, a kábítószer-fogyasztás, az online csalások, valamint a családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatosan tájékoztatták a polgárokat – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. Az Autoliv vállalat ütközési szimulátorral mutatta be a biztonsági öv fontosságát. A hatóságok jelezték: a jövőben is lesznek hasonló tájékoztató és figyelemfelkeltő akciók. (sz.)

Hozzászólások
