Csak kivételesen lehet régi személyit igényelni

Pontosításokkal szolgált a Kovászna megyei prefektusi hivatal a régi formátumú személyi igazolványok igénylésével kapcsolatban, tájékoztatásuk szerint az 1997-től érvényben lévő okmányváltozatot csak pár, a törvény által szigorúan előírt esetben lehet igényelni, minden más helyzetben kötelező a bankkártya formátumú igazolvány.

A kormányhivatal azt követően pontosított, hogy Ráduly István prefektus keddi sajtóértekezletén felmerült: általánosan kérelmezhe­tőek-e a régi formátumú igazolványok, vagy csak az új változat jöhet szóba.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a régi formátumú személyi igazolványok a Románia külképviseleteihez vagy konzuli hivatalaihoz beérkezett kérelmek esetén állíthatók ki, továbbá azokban az esetekben, amikor a kérelmet a külképviselet által kiállított külön meghatalmazással rendelkező személy nyújtja be. Szintén régi változat állítható ki azon személyek esetében, akik mozgásképtelenek és nem szállíthatóak, ezért nem tudnak megjelenni a személynyilvántartó hivatalban, valamint azok számára, akik szociális intézményekben vagy központokban élnek, és nem képesek az utazásra. Egy másik csoport, amely számára kiállíthatóak a régi formátumú okmányok, a szabadságvesztésüket töltő személyek, akik biztonsági okokból nem szállíthatók.

A felsoroltakon kívül minden más igénylőnek kizárólag az új formátumú, elektronikus személyi igazolványok állíthatók ki. Ezeknek két típusa van. Az egyik az elektronikus személyi igazolvány (CEI), egy korszerű, biztonságos, digitális funkciókkal rendelkező, csippel ellátott dokumentum, amelyen nincs feltüntetve a lakcím. Schengeni államokban úti okmányként is használható. A másik az egyszerű személyi igazolvány (CIS), mely egy csip nélküli, korlátozott funkciójú dokumentum, amelyen szerepel a lakcím. Utóbbi nem használható úti okmányként, kizárólag Románia területén érvényes, csak belföldön igazolja a személyazonosságot, és nem teszi lehetővé az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférést – olvasható a prefektúra tájékoztatójában.

A kormányhivatal azt is közölte, hogy Kovászna megyében eddig körülbelül 5600 elektronikus igazolványt állítottak ki. Mint ismert, 2031-ig minden személyi igazolványt kötelező lesz az új formátumra cserélni.