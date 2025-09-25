Kovászna városában újabb nagy lépést tesznek az oktatási infrastruktúra korszerűsítésére: a Kőrösi Csoma Sándor Líceum bentlakásának teljes felújítása és átalakítása valósulhat meg több mint 15 millió lejes beruházásból, uniós támogatással. Orbaiszék középiskolája biztonságosabb, modernebb és sokoldalúbb környezetet kínál majd diákjainak és tanárainak.

A fürdőváros önkormányzata már tavaly napirendre tűzte a bentlakásépület felújítását: augusztusban rendkívüli ülésen jóváhagyták az Abstrukt tervezőiroda által készített terveket, valamint a pályázási dokumentációt a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2021–2027 között zajló Egy művelt régió programjához, amely a szakmai és műszaki oktatásban való részvétel növelését célozza. Ezt követően a szeptemberi tanácsülésen a felújítás műszaki-gazdasági mutatóit és a teljes pályázati iratcsomót fogadták el. Akkor a beruházás összértékét több mint 15 millió lejben határozták meg, amelyből körülbelül 1,7 millió lejt az önkormányzatnak kellett volna saját hozzájárulásként biztosítania. Gyerő József polgármester akkor úgy nyilatkozott: „Nagy a verseny, sok az igénylő, kicsi a rendelkezésre álló pénzkeret, de reméljük, hogy sikerrel vesszük e kihívást is.”

A bentlakás állapota égetően szükségessé tette a felújítást: az épületet több mint tíz éve nem használták, tetőszerkezete elkorhadt és összeomlott, le kellett bontani, mert az omladék és a falakon kívül lógó gerendák veszélyt jelentettek a járókelőkre. A fedél nélkül maradt ingatlan teljesen beázott, de a szakemberek megállapították, hogy a tartófalak szerkezete nem károsult. A tervek szerint az 1968-ban épült négyszintes bentlakásban új szakiskolai osztálytermeket, gyakorlóműhelyeket, könyvtárat, olvasótermet, lakószobákat, tanári helyiségeket, teakonyhákat, mosdókat, mosókamrát és raktárakat alakítanak ki. Az európai normáknak megfelelően mozgássérültek számára felvonót is terveztek, emellett modern hőközpontot, új fűtési rendszert, teljes hőszigetelést és nyílászárócserét irányoztak elő.

Tavaly még csak a siker reményében indultak a szoros versenyben, mostanra azonban a remény valóra vált: a Kőrösi Csoma Sándor Líceum bentlakásának felújítását célzó pályázatot a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség pozitívan bírálta el. 2025. augusztus 25-én aláírták a finanszírozási szerződést is, amely szerint a beruházás összértéke 15,3 millió lej, ebből 1,95 millió lej az önkormányzat önrésze és az el nem számolható költségek fedezete. A kivitelezés időtartamát 24 hónapban határozták meg.

Gyerő József polgármester közösségi oldalán köszönetet mondott munkatársainak, a helyi tanács tagjainak, a partnerintézményeknek, valamint a tervezést és tanácsadást végző szakembereknek – külön kiemelve az Abstrukt tervezőirodát és az Eurotop Consulting tanácsadó céget –, akik hozzájárultak a pályázat sikeréhez. A következő lépés a műszaki tervek véglegesítése, ezt követően kezdődhetnek el a tényleges építési munkálatok.

A felújítás során a bentlakás teljes körű szerkezeti, funkcionális és technológiai átalakításon megy át: hőszigetelik, átalakítják a belső tereket, kicserélik az elektromos, víz- és fűtési hálózatot, hatékony szellőztetőrendszert építenek be, energiatakarékos eszközöket telepítenek, megújítják a csatornahálózatot és az udvart, valamint a kerítést is. Az akadálymentesítésre liftet szerelnek fel, belül pedig korszerű bútorok, digitális eszközök, taneszközök, konyhai és mosodai berendezések teszik teljessé a működést. Az intézmény nem csupán szálláshelyként, hanem komplex oktatási, tanácsadási és gyakorlati képzési térként is szolgál majd, a diákok és tanárok igényeihez egyaránt alkalmazkodva.

A projekt része az is, hogy húsz pedagógus és a kisegítő személyzet szakmai továbbképzésben részesül, emellett egy digitális platform is létrejön a pályaválaszás és tanácsadás céljára. Nemzetközi együttműködés keretében partnerséget kötöttek a magyarországi Mátészalkai Szakképzési Iskolával, amely tapasztalatcserét és szakmai képzést biztosít a húsz pedagógusnak.

Simion Crețu, a Közpon­ti Regionális Fejlesztési Ügynökség főigazgatója sajtóközleményben hangsúlyozta: „Az oktatásba történő befektetés a legfontosabb, amit egy nép a jóléte érdekében tehet. Kovásznán a polgármesteri hivatal és a líceum megtalálta a megoldást és a finanszírozás lehetőségét, így a beruházás nemcsak az oktatás minőségét ja­vítja, hanem hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez is.”

Ez a szerződés immár a harmadik, amelyet Kovászna városa a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött a 2021–2027-es időszakra vonatkozó finanszírozási programban. A másik kettő révén megújul a városközpont, illetve az egykori lőtér helyén tematikus park és sportlétesítmények épülnek. A három projekt össz­értéke meghaladja a 7,5 millió eurót, ami a város fejlődése szempontjából meghatározó nagyságrendű befektetés.