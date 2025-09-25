Folytatódott a Kézdivásárhelyi SE veretlenségi sorozata a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. Az ötödik fordulóban a céhes városi csapat tegnap hazai pályán 3–0-ra diadalmaskodott a Sporting Liești felett. A nyeretlen Sepsi OSK II. kedden 3–0-ra kikapott a Petrolul Ploiești II. vendégeként, így az utolsó helyre csúszott a táblázatban.

A házigazdák remekül indították a mérkőzést a Sinkovits Stadionban, a 7. percben a vezetést is megszerezték, Raul Drugă szögletét követően Bogdan Cîrstian közelről a hálóba továbbított (1–0). A felső-háromszéki együttes mezőnyfölénye a 43. percig nem eredményezett újabb lehetőséget, ekkor azonban Barta Norbert indítása után Varga Norbert a védők figyelmetlenségét kihasználva sodorta a labdát a kapuba (2–0). A második félidőben a kék-fehér mezesek átengedték a kezdeményezést ellenfelüknek, amely a 61. percben emberhátrányba került, mivel a szünetben csereként beállt Tudor Năstase rövid idő alatt két sárga lapot is begyűjtött, így a játékvezető kiállította. A kézdivásárhelyi alakulat a folytatásban magasabb fokozatba kapcsolt és több helyzetet kialakított: Rareș Plăiașu és Fábián Róbert kísérletét hárította Giulio Munteanu, aki a 81. percben tehetetlennek bizonyult, ugyanis Iulian Nechita előkészítéséből Fábián beállította a végeredményt (3–0).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 5. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Sporting Liești 3–0 (2–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Dragoș Lunca (Kolozsvár). KSE: Chiriac – Rusu, Burlacu, Cîrs­tian (Neamțu, 84.), Gajdó, Drugă, Fábián (Budău, 84.), Nicoloiu (Nechita, 46.), Barta (Dobos, 84.), Plăiașu (Iordache, 77.), Varga N. Edző: Liviu Negoiță. Liești: G. Munteanu – Popa (Iordache, 46.), Stan, Coman (Iacob, 46.), Costea (Voinea, 68.), Dima, Manea (Năstase, 46.), V. Munteanu, Băluță (Cos­tin, 46.), Maftei, Munchiu. Edző: Cătălin Savu. Gólszerzők: Cîrstian (7.), Varga N. (43.), Fábián (81.). Sárga lap: Plăiașu (74.), Dobos (88.), illetve Năstase (54., 61.), Maftei (90.). Kiállítva: Năstase (61.).

További eredmények, 5. forduló: Petrolul Ploiești II.–Sepsi OSK II. 3–0 (gólszerzők: Baldrés Hermann 35., David Paraschiv 45., David Ilie 60.), FC Unirea Brăila–CSM Râmnicu Sărat 2–1, Galaci Oțelul II.–CS Blejoi 4–3, CS Păulești–CS Victoria Traian 6–0, Unirea Braniștea–CSO Plopeni 3–0.

A hatodik forduló programja: * péntek: CS Blejoi–CS Păulești (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Galaci Oțelul II. (17 óra) * szombat: CSO Plopeni–CS Victoria Traian (17 óra), Sepsi OSK II.–FC Unirea Brăila (17 óra), Sporting Liești–Petrolul Ploiești II. (17 óra), Unirea Braniștea–Kézdivásárhelyi SE (17 óra).