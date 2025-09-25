Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, Európa-ligaA jó kezdésben bízhat a Ferencváros

2025. szeptember 25., csütörtök, Sport

Saját közönsége előtt kezdi meg szereplését ma 22 órától a magyar bajnok Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában a cseh Viktoria Plzen ellen, míg a SuperLigában címvédő FCSB ma 19.45-től a holland Go Ahead Eagles vendégeként játszik. Előbbi mérkőzést az M4 Sport, utóbbit a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.

  • Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
    Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

A Bajnokok Ligája főtáblájáról a selejtező utolsó fordulójában lecsúszott zöld-fehér mezes csapat az Európa-liga előző kiírásában 12 pontot gyűjtött az alapszakaszban, ez pedig bőven elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz. A mostani sorozatban sem kedvezőbb a Ferencváros sorsolása, nagyjából ugyanolyan erőt képviselő ellenfelekkel szemben kell összeszednie várhatóan legalább 10 pontot, hogy az első 24-ben zárjon.

A Plzen a cseh bajnokság legutóbbi idényében másodikként végzett, így indulhatott a BL-selejtezőben, ahol a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers már túl nagy falatnak bizonyult a számára, és átkerült az Európa-ligába. A Ferencváros a hazai pálya előnyét is kihasználva és az ellenfelet jól ismerve bízhat a sikeres kezdésben, a három pont megszerzése ugyanis nemcsak lendületet adna a játékosoknak, hanem a végelszámolásnál is sokat számíthat.

A magyar bajnoki címvédő a következő héten a belga Genk, majd a harmadik fordulóban, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz, november elején pedig a bolgár Ludogorec együttesét fogadja. Később a Fenerbahce és a Nottingham Forest ellen játszik idegenben, majd otthon találkozik a Glasgow Rangers és a Panathinaikosz alakulatával.

