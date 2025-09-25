Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, EuroligaA visszavágót is elvesztették

2025. szeptember 25., csütörtök, Sport

A román bajnoki címvédő Sepsi-SIC lemaradt az Euroliga főtáblájáról, miután 86–46 arányban kikapott a sokkal jobb játékerőt képviselő Galatasaray Cagdas Faktoring elleni idegenbeli visszavágón. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek így kettős vereséggel búcsúztak és az Európa-kupában folytathatják idei nemzetközi szereplésüket.

    Fotó: Miska Brigitta

Annak ellenére, hogy szentgyörgyi kosárral indult a székely–török párharc visszavágója, a házigazda Galatasaray gyorsan átvette a mérkőzés irányítását, és a 6. percben már 10 ponttal vezetett (12–2). A folytatásban egy picit feljavult a játékunk, és 19–10-nél ért véget az első negyed. A második szakaszban minden Ekrem Memnun tanítványairól szólt, akik magasabb sebességi fokozatba kapcsolva egyszerűen állva hagyták a zöld-fehéreket. A 17. percben 36–16 volt az állás, a nagyszünetre pedig 47–18-ra alakult az eredmény.

A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, és a hazai együttes gyorsan 34 pontra növelte a két csapat közötti különbséget (54–20). A törökök lendületét Davis triplája törte meg, és innen kosárra kosárral feleltek az alakulatok. A 26. percben időt kért Zoran Mikes, ám a negyed hátralévő részében Juhászé volt a főszerep, aki meglepett hat ponttal (65–29). Az utolsó szakasz elején erődemonstrációt tartott a Galatasaray, és folyamatosan nőtt a fölényük. A véghajrára kiengedtek a törökök, így lányainknak sikerült kozmetikázni a különbségen (86–46). A Sepsi-SIC a háromszéki meccs után a visszavágót is elvesztette, és kettős vereséggel búcsúzott az Euroliga idei kiírásától. Folytatás az Európa-kupában, ahol a D-csoportban a belga Kangoeroes Basket Mechelen, az olasz GEAS Basket és a magyar KSC Szekszárd együttesével találkozik a Sepsi-SIC.

Női kosárlabda Euroliga-selejtező, visszavágó: Galatasaray–Sepsi-SIC 86–46 (19–10, 28–8, 18–11, 21–17).
Isztambul, Basketball Development Centre. Vezette: Veronika Obertova (szlovák), Jelena Tomic (horvát), Hrvoje Cavar (bosnyák). Galatasaray: Smalls 7/3, Oblak 10/3, Cidal, Juhász 8, Kuier 19/6–Yilmaz 1, Fitik 8/6, Cora Yamaner 9, Erdogan 17/9, Gül, Bayram 7, Sahin. Edző: Ekrem Memnun. Sepsi-SIC: Mérész 4, Williams 6, Davis 7/6, Gereben 12/3, Szabó 11/3–Cătinean 3/3, Ghiță, Diop, Holló, Mikes 3/3, Haranguș, Armanu. Edző: Zoran Mikes.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00
