A Szuperliga bukaresti teremtornájával egy időben rendezték meg az A- és B-divíziós férfi, illetve női asztalitenisz-bajnokság odavágóját, amelyen két kézdivásárhelyi csapat mellett egy baróti alakulat is érdekelt volt. A céhes városi fiúk a második, a lányok a hetedik, míg az erdővidéki legények szintén a hetedik helyen zárták a küzdelemsorozat első felvonását.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK fiúcsapata. Fotó: Facebook / Nagy Mózes Asztalitenisz SK

A Canea-Kocsis András, Urus Kristóf, Marton Ádám, Medves Antal és Barti Loránd összeállítású kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK a másodosztálynak számító A-divízió bákói teremtornáján állt asztalhoz és okozott meglepetést. A céhes városiak 3–2-re verték a Craiovát, majd 3–0-ra kikaptak a Konstancától. A folytatásban már minden a felső-háromszékiekről szólt: 3–1-re győzték le a Steauát, a Besztercét, a Bukaresti Rapidot és Székelyudvarhelyet, míg 3–0-lal bizonyultak jobbnak a fővárosi PingPong Academy-nél. Sportolóink remek teljesítményüknek köszönhetően az odavágót a Konstanca mögött a második helyen fejezték be.

Nem ment ennyire jól Besztercén a Farkas Yvett, Bejan Boglárka, Balázs Boglárka és Canea-Kocsis Abigél alkotta B-osztályos lányegyüttesnek, amely az őszi idény mérkőzéseit mind elvesztette, így az utolsó, hetedik helyről várja a folytatást.

Ugyancsak a harmadosztályos tornán volt érdekelt a Barót VSK, amelynek pingpongozói – Bardocz Szilárd, Balázs Gergő, Józsa Zoltán és Cocean Valér – Moinești-en ragadtak ütőt. Az erdővidékiek erejéből csupán egy győzelemre futotta, 3–2 arányban sikerült legyőzniük a Bukaresti Spartacot. A baróti gárda 1 győzelemmel és 6 vereséggel a hetedik helyen zárta nyolccsapatos csoportját.

Péntektől vasárnapig a Sepsi ISK B-divíziós csapatán a sor, hogy Székelyudvarhelyen harcoljon a bajnoki pontokért. (t)