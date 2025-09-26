Két hét szünet után folytatódik a női másodosztályú kézilabda-bajnokság. A mostani idényben a Sepsi-SIC először lép pályára saját közönsége előtt, a második fordulóban a Carmen Cartaș irányította sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13 órától a CS Știința Bacău ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban.

A nyitófordulót követően két hétig szünetelt a női másodosztályú kézilabda-bajnokság. A fiatal háromszéki gárda biztató játékkal rukkolt elő az idény első mérkőzésén, idegenben megszorongatta az élvonalba jutásra pályázó Jászvásári CSM együttesét, végül a zöld-fehér mezesek 26–24-re alulmaradtak. A CS Știința Bacău a szezon első összecsapásán szintén vendégként lépett pályára, a moldvai alakulat már az első félidőben tetemes hátrányba került, amelyet a második játékrészben sem sikerült ledolgoznia, így 36–29-re kikapott a Fogarasi VSK vendégeként.

„A bajnokságot a Jászvásár vendégeként kezdtük, ahol egy tapasztaltabb riválissal találkoztunk, ugyanis megtartottak néhány olyan játékost, akik az előző idényben a Virágok Ligájában is játszottak. Közel álltunk a pozitív eredmény eléréséhez, viszont a kihagyott hétmétereseknek és a sok kiállításnak döntő szerepe volt abban, hogy végül kikaptunk. Az előző hétvégén a pontvadászat szünetelt, így nem volt tétmeccsünk, vasárnap pedig hazai pályán szerepelünk a Știința Bacău ellen. Annak ellenére, hogy néhány kézilabdázót átigazoltak a megszűnt CSM Bacău csapatából, be kell vallanunk, hogy egy verhető ellenféllel állunk szemben, és nagyon szeretnénk a győzelmet. Reméljük, hogy ez sikerül, és ezáltal belelendülünk a versenykiírás ritmusába. Arra számítunk, minél többen ellátogatnak a találkozóra, hogy az új szezonban először lássák a lányokat és szurkoljanak nekünk” – fogalmazott Carmen Cartaș vezetőedző.

A második forduló programja (vasárnap): Sepsi-SIC–CS Știința Bacău (13 óra), Jászvásári CSM–Hargita KK (15 óra), CS Jude­țean Prahova–Fogarasi VSK (16.30 óra), CSM Roman–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 38–19. (miska)