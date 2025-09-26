Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
CselgáncsKét nemzetközi versenyen bizonyítottak

2025. szeptember 26., péntek, Sport

Mozgalmas napokon vannak túl a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK cselgáncsozói, akik szeptember 19. és 21. között két nemzetközi versenyen is részt vettek. Veres László irányításával a céhes városi klub hat dzsudokája a paksi Atom Kupán kamatoztatta tudását, míg Czifra Attila és kis tanítványai a nagyszebeni Temerarul Kupán bizonyítottak.

  • A paksi kupán résztvevő háromszéki csapat. Fotó: Facebook / Veres László
Szeptember harmadik hétvégéjén igazi cselgáncsünnepnek adott otthont a paksi ASE Sportcsarnok, ahol közel 800 fiatal sportoló küzdött az érmekért és a legjobbaknak járó elismerésért az idei nemzetközi dzsúdó Atom Kupa negyvenharmadik kiírásán. Az utánpótláskorúaknak meghirdetett magyarországi erőpróbán az anyaországiak mellett romániai, szlovák, osztrák, szerb, illetve ukrán versenyzők vettek részt, és ebben a népes mezőnyben tettek tanúbizonyságot tudásukról a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói is. A céhes városi különítmény legjobb eredményét Simon Tege érte el, aki a 60 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre. Csapattársai közül Kovács Máté (81 kg) második, Pál Norbert (73 kg) harmadik, míg Zoller Botond (66 kg) hetedik lett.

A paksi viadallal egy időben Nagyszebenben rendezték meg a Temerarul Kupát, ahol 800 romániai, bolgár, szerb, osztrák, moldovai és ír cselgáncsozó tette próbára magát. A Nagy Mózes SK sportolói ezen a megmérettetésen is kitettek magukért, hiszen Kosztándi Ákos (55 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, mellette Vojna Alex (38 kg) és Dezső Csanád (50 kg) az ötödik helyen végzett. (tibodi)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-26 08:00 Cikk megjelenítése: 14 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
