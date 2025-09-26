A romániai futsalválogatott lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról, mivel a múlt csütörtöki 3–2-es veresége után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2–2-es döntetlent játszott Craiován a vendég magyar csapattal. A 2026-os lesz a tizenharmadik kontinestorna, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar együttes is részt vesz.

A háromszéki Kanyó Szilárddal és Miklós Tamással a pályán, míg Mánya Szabolccsal másodedzőként a kispadon a romániai futsalválogatott egy hete Debrecenben egygólos vereséget szenvedett, így a szerdai visszavágó roppant fontos volt Kacsó Endre együttesének. A trikolórok teljes erőbedobással kezdték a craiovai visszavágót, azonban a magyarok előtt adódtak a ziccerek. A játék menetével ellentétben az 5. percben Darius Nastai jól fordult le védőjéről, és bevette a vendégek kapuját (1–0).

Kevéssel később lelátói rendbontás miatt a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A botrányos jelenetekre azután került sor, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem a Románia–Magyarország, hanem a Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a sportcsarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs.

Ezt követően ádáz küzdelem zajlott: miután Rábl János kiegyenlített, a 15. percben Daniel Araujo 10 méterest értékesítve ismét előnyhöz juttatta Romániát (2–1). A térfélcsere után mindkét kapu előtt bőven akadt ziccer, de újabb gólra a 39. percig kellett várni. Ekkor Büki Baltazár zörgette meg a kapuban parádézó Petrișor Toniță hálóját, és Magyarország a 2–2-es döntetlennek köszönhetően 5–4-es összesítéssel megnyerte a pótselejtezőt, így kijutott a jövő évi Eb-re.

A magyar és a román válogatott 2015-ben is emlékezetes Eb-pótselejtezőt vívott egymással: akkor az anyaországiak a visszavágó utolsó másodpercében, Dróth Zoltán góljával harcolták ki a továbbjutást. (t)