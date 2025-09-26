Vannak köztünk olyan emberek, akiknek neve talán sosem kerül címlapra, mégis nap mint nap gazdagabbá teszik életünket. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a Best of Sepsi kezdeményezés második kiadásával éppen rájuk szeretné irányítani a figyelmet: azokra, akik eddig a névtelenségben, végtelen alázattal és mosollyal végezték munkájukat, de akiknek hivatása, erőfeszítése és tenni akarása mindannyiunk életét jobbá teszi. A Best of Sepsi célja, hogy a hétköznapi hősök végre megérezzék: munkájuknak értelme van, közösségük pedig hálás mindazért, amit nap mint nap tesznek, mert velük lesz kerekebb, szebb és jobb az élet Sepsiszentgyörgyön.

Közös ügyünk: a köszönet

A Best of Sepsi lényege, hogy kifejezzük hálánkat és megbecsülésünket, a jelölés pedig egyszerű gesztusnak tűnhet, ám mégis hatalmas üzenete van: azt közvetíti, hogy észrevettük a másik munkáját, emberségét, törődését. A Best of Sepsi üzenete fontos: az önkormányzat odafigyel azokra az emberekre, akiknek a mindennapi munkája és hozzáállása nélkül az életünk szegényebb lenne. Most rajtunk a sor: kik azok, akiket méltónak tartunk arra, hogy a közösség előtt is elismerést kapjanak? Gondoljunk a mindennapokra, arra, hogy kik azok, akik jobbá teszik az életünket – és jelöljük őket a bestofsepsi.ro oldalon október 5-ig. Mert a hétköznapi hősök közöttünk élnek – csak rajtunk múlik, hogy megköszönjük-e nekik.

A következő kilenc kategóriában várjuk a jelöléseket:

1. Eladók, vendéglátásban dolgozók, akik kedvességükkel, tudásukkal nap mint nap kiszolgálnak minket, pl. bolti eladó, pincér, szakács, báros, konyhai kisegítő

2. Szolgáltatásokat nyújtó személyek, pl. taxisofőr, kozmetikus, manikűrös, fodrász, masszőr, asztalos, villanyszerelő, kapus, illetve más, ügyfelekkel foglalkozók

3. Egészségügyben dolgozók, akik éjjel-nappal a betegek gyógyulásáért munkálkodnak, pl. orvos, családorvos, fogorvos, asszisztens, betegápoló, gyógytornász, gyógyszerész, állatorvos

4. Művészek és kreatív, kommunikációs szakemberek, akik munkájuk által színesebbé, értékesebbé teszik és segítenek megérteni a világot, gondolkodásra ösztönöznek, például színész, bábszínész, rendező, koreográfus, képzőművész, szobrász, festőművész, fotós, zenész, újságíró, rádiós stb.

5. Pedagógusok, akik nemcsak tanítanak, hanem embert nevelnek belőlünk, például óvónő, tanítónő, tanár, egyetemi tanár, professzor

6. Sportolók, edzők, akik igazi példaképek, kiváló eredményeket elérve ösztönzik a közösséget az egészséges életmódra

7. Egyházi elöljárók, egyházközség aktív tagjai, akik azon munkálkodnak, hogy hitünkben gyarapodjunk

8. A város biztonságáért dolgozók, vészhelyzetkezelők, aktivisták, önkéntesek, szociális munkások, akik munkájuk által teszik jobbá, biztonságosabbá a várost és közösségünk tagjait mozgósítják, például mentős, tűzoltó, rendőr, csendőr, betegápoló, idősgondozó stb.

9. Egyéb kategóriák, minden olyan szakterület, amely a felsorolt kategóriák egyikébe sem illik bele.

Jelöléseket bárki tehet, minden kategóriából az 5 legtöbbet jelölt személy jut tovább a szavazási szakaszba, amelyre október 20. és november 2. között kerül sor.

Ünnep a közösségért: Best of Sepsi Gála

A Best of Sepsi nem csupán egy díj, hanem egy ünnep is: ünnepe a közösség erejének, az összefogásnak és az egymás iránti tiszteletnek. A gálaestet november 15-én 18 órától a Tamási Áron Színház nagytermében rendezik meg. A jelöltek mellett mintegy 150 városlakó is részt vehet majd, számukra a szavazási szakasz kezdetével egy időben nyílik meg a regisztráció. A Best of Sepsi 2023-as, első kiadásának sikere önmagáért beszél: 45 döntősre több mint 42 ezer szavazat érkezett, ami a sepsiszentgyörgyi közösség lelkesedését, erejét és összetartását bizonyítja. Sepsiszentgyörgy élen jár a jó példákkal, hiszen a Best of Sepsi nemcsak a helyi közösségben aratott sikert, hanem Erdély-szerte is követendő kezdeményezéssé vált.

