Elkészítése. A farkassügéreket lepénzezzük (lekaparjuk a pikkelyeit), hideg vízben átmossuk, majd papírtörlővel szárazra töröljük. A páchoz a mustárt egy keverőtálba tesszük, majd az olajat lassan hozzácsorgatva kikavarjuk. Hozzáadjuk a sót, a borsot, a kurkumát, belezúzzuk a fokhagymát és összekavarjuk. Ezzel a páccal a halakat kívül-belül vastagon bekenjük, majd legalább egy órát hűtőben pihentetjük. Ezalatt a panírozáshoz összekeverjük a lisztet a kukoricaliszttel, majd a pácból kivett halakat beleforgatjuk, és nem túl forró olajban kisütjük. Eközben elkészítjük a fokhagymakrémet: a fokhagymát egy tálacskába zúzzuk, megsózzuk, majd lassan adagolva az olajat felváltva a tejjel, vastagra kavarjuk. A fokhagymás keverékhez hozzáadjuk a tejfölt, cukorral és ecettel ízesítjük. A kisült farkassügért párolt rizzsel és fokhagymakrémmel tálaljuk.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 1 óra

