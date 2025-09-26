Hozzávalók: 4 közepes farkassügér; a páchoz 1 kiskanál mustár, 1 kiskanál só, ½ kiskanál bors, ½ kiskanál kurkuma, 1 cikk fokhagyma, 4 evőkanál olaj; a panírozáshoz: 4 evőkanál finomliszt, 4 evőkanál kukoricaliszt (kukoricadara); a sütéshez: kb. 3 dl olaj; a fokhagymakrémhez: 3–4 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, só, kevés cukor, ecet, 1–2 evőkanál tej, 3–4 evőkanál tejföl.
Elkészítése. A farkassügéreket lepénzezzük (lekaparjuk a pikkelyeit), hideg vízben átmossuk, majd papírtörlővel szárazra töröljük. A páchoz a mustárt egy keverőtálba tesszük, majd az olajat lassan hozzácsorgatva kikavarjuk. Hozzáadjuk a sót, a borsot, a kurkumát, belezúzzuk a fokhagymát és összekavarjuk. Ezzel a páccal a halakat kívül-belül vastagon bekenjük, majd legalább egy órát hűtőben pihentetjük. Ezalatt a panírozáshoz összekeverjük a lisztet a kukoricaliszttel, majd a pácból kivett halakat beleforgatjuk, és nem túl forró olajban kisütjük. Eközben elkészítjük a fokhagymakrémet: a fokhagymát egy tálacskába zúzzuk, megsózzuk, majd lassan adagolva az olajat felváltva a tejjel, vastagra kavarjuk. A fokhagymás keverékhez hozzáadjuk a tejfölt, cukorral és ecettel ízesítjük. A kisült farkassügért párolt rizzsel és fokhagymakrémmel tálaljuk.
Mennyiség: 4 személy
Elkészítési idő: 1 óra
(Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.)