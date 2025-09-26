A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 26., péntek, Szabadidő
  • A legkisebb burrogtató. Fotó: Iochom István
    A legkisebb burrogtató. Fotó: Iochom István
Mit készítsünk ma? (Pácolt farkassügér fokhagymakrémmel)

Hozzávalók: 4 közepes farkassügér; a páchoz 1 kiskanál mustár, 1 kiskanál só, ½ kiskanál bors, ½ kiskanál kurkuma, 1 cikk fokhagyma, 4 evőkanál olaj; a panírozáshoz: 4 evőkanál finomliszt, 4 evőkanál kukoricaliszt (kukoricadara); a sütéshez: kb. 3 dl olaj; a fokhagymakrémhez: 3–4 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, só, kevés cukor, ecet, 1–2 evőkanál tej, 3–4 evőkanál tejföl.
2025-09-26: Nyílttér - Fekete Réka:

Néne Klára érdemkeresztje

Májusi látogatásunk alkalmával még nem sejthette a magyarfalusi Bogdán Gâtu Klára csángó népdalénekes, néptáncoktató, hagyományőrző, hogy néhány hónap múlva magas rangú magyar állami kitüntetésben részesül.
