Legfelsőbb Védelmi TanácsFegyverhasználat csak végső esetben

2025. szeptember 26., péntek, Belföld

Kiegészítette a román légtérbe engedély nélkül berepülő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást tegnapi ülésén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) – közölte a védelmi miniszter.

  • Fotó: Facebook / MAPN
    Fotó: Facebook / MAPN

Ionuț Moșteanu elmondta: a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján ezentúl a katonai parancsnokság dönthet.

Felidézte: Romániában egy idén tavasszal kihirdetett törvény és egy júliusban kiadott miniszteri rendelet szabályozza a légtérsértés esetén követendő eljárást, amelyet most a nemzetbiztonsági testület kiegészített. A CSAT egyebek mellett meghatározta, hogy milyen típusú objektumokat kell védeni a drónok ellen. A listát akár ideiglenes objektumokkal is kiegészíthetik, amikor például egy olyan épületet vagy szabadtéri rendezvényt kell védeni, ahol állam- vagy kormányfők vannak jelen – magyarázta.

A miniszter szerint most már nemcsak a távirányítású, hanem a hagyományos katonai repülőgépek esetében is a légtérvédelemért felelős, szolgálatban lévő katonai parancsnok hozhatja meg a végső döntést a légtérsértő repülőgép lelövéséről, de ez csak a legvégső lehetőség, amennyiben az nem hajlandó azonosítani magát, és felszólításra sem hagyja el Románia légterét.

A román légteret megsértő civil repülőgépek esetleges lelövéséről szóló döntést továbbra is csak a védelmi miniszter hozhatja meg. „A döntés a civil repülőgépek esetében, amikor a pilóta nem azonosítja magát, vagyis úgynevezett »renegáttá« válik, a miniszteré, mert politikai szempontokat is mérlegelni kell, legyen szó akár egy kis repülőgépről, amely egy műszaki meghibásodás miatt is elveszítheti a kommunikációs képességét, akár egy második szeptember 11-i esetről, amely, remélem, soha többé nem ismétlődik meg egyetlen ország területén sem” – mondta Ionuț Moșteanu.

Két hete az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz légitámadás idején sértette meg a román légteret egy drón. Az elfogására küldött két F–16-os vadászgép pilótáinak volt engedélyük a kilövésre, de a járulékos kockázatok elemzése nyomán végül nem nyitottak tüzet.

