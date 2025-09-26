A kormány tegnapi ülésén meghosszabbította 2026. március 31-ig az alapélelmiszerek árréskorlátozását, jóváhagyta az Európai Unió 2023–2029 közötti időszakra vonatkozó iskola­programjának folytatását, és jóváhagyta az Európai Beruházási Bankkal (EBB) a Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítési projektjét támogató 300 millió eurós hitelmegállapodásról szóló törvénytervezetet is.

Az alapélelmiszerek árrésének korlátozását 2023 augusztusában vezették be. Az intézkedés 2024-ben is érvényben maradt, tavaly év végén meghosszabbították idén június 30-ig, majd szeptember végéig. Az intézkedés 17 élelmiszerre terjed ki, egyebek közt fehér kenyérre, tejre és többféle tejtermékre, csirke- és sertéshúsra, tojásra, étolajra, cukorra, zöldségfélékre. A szabályozás értelmében a termelők és a kereskedők is maximum 20–20 százalékos árrést alkalmazhatnak. Ilie Bolojan kormányfő ellenezte az intézkedés meghosszabbítását, míg az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatta.

A 2025–2026-os tanévre 798,1 millió lejt különített el a kabinet a több mint 1,8 millió óvodásnak és iskolásnak szánt gyümölcsre, zöldségre, tejre és pékárura. A kormány közleménye szerint tavalyhoz képest 4,75 százalékkal nőtt a program költségvetése. Az összesen 798,1 millió lejből 86,9 millió lejt uniós alapokból, 711,2 millió lejt az állami költségvetésből biztosítanak. A napi gyümölcsre és zöldségre 106,6 millió lej, tejre és tejtermékekre 375,6 millió lej, péktermékekre 241,9 millió lej jut. Mind­egyik tétel esetében elkülönítettek további 37 millió lejt a „kapcsolódó oktatási intézkedésekre” – közölte a kormány.

A hitelmegállapodásra vonatkozó törvénytervezet a 2024 novemberében Bukarestben és 2025 januárjában Luxemburgban Románia és az EBB között megkötött finanszírozási szerződést hagyja jóvá. A hitel célja, hogy támogassa a román hatóságokat a projekt önrészének fedezésében, figyelembe véve, hogy a finanszírozás nagy részét (körülbelül 1,1 milliárd eurót az 1,9 mil­liárdból) az országos helyreállítás terv (PNRR) keretében biztosítják. A projekt célja a Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki vasútvonal újjáépítése és villamosítása, amely eredményeként az utasszállító vonatok 160 kilométer/órás, a teherszerelvények 120 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek. A megvalósítás határideje 2027.

A kormány jóváhagyta ugyanakkor a Karánsebes–Temesvár–Arad vasútvonal korszerűsítésére szánt 300 millió eurós finanszírozási megállapodásról szóló törvénytervezetet is. A hitelmegállapodást szintén az Európai Beruházási Bankkal kötötte meg Románia a projekt társfinanszírozá­sának biztosítása érdekében. Az összesen 1,758 milliárd euró értékű projektből körülbelül 1,1 milliárd euró a PNRR keretében biztosított, a megvalósítási határidő 2029.