Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

2025. szeptember 26., péntek, Belföld

AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ALATT HÁROMSZÉK. Tavaly 8061 lej volt a havi bruttó átlagbér Romániában, 1019 lejjel, azaz 14,5 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban; a nettó átlagbér 2023-hoz képest 547 lejjel (12,4 százalékkal) 4959 lejre nőtt 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

  • Fotó: Albert Levente
A statisztikák szerint 2024-ben az ország 36 megyéjében a havi nettó átlagbér kisebb volt az országos átlagnál. A legkisebb nettó átlagkeresetet Teleorman megyében regisztrálták: ez 3822 lejt tett ki, ami 22,9 százalékkal marad el az országos átlagbértől. A további sorrend: Vâlcea megye (3881 lej, 21,7 százalékkal kisebb), Vrancea megye (3890 lej, 21,6 százalékkal kisebb), Kovászna megye (3896 lej, 21,4 százalékkal kisebb). A legnagyobb átlagfizetést Bukarestben jegyezték, ez 6730 lej volt, 35,7 százalékkal haladta meg az országos átlagot. A további sorrend: Kolozs megye (5921 lej, 19,4 százalékkal nagyobb az átlagnál), Temes megye (5508 lej, 11,1 százalékkal nagyobb), Iaşi megye (5098 lej, 2,8 százalékkal nagyobb), Ilfov megye (5060 lej, 2 százalékkal nagyobb) és Brassó megye (5019 lej, 1,2 százalékkal nagyobb). (Agerpres)

