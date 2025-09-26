Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Folytatható a településfejlesztés

2025. szeptember 26., péntek, Belföld

Az Európai Bizottság által erre az évre jóváhagyott 8,4 százalékos GDP-arányos deficit mellett folytathatók a beruházások, köztük az Anghel Saligny településfejlesztési program munkálatai is – jelentette ki szerda este Sorin Grindeanu.

    Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu

A Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke az Antena 3 CNN-nek adott interjúban rámutatott, még sok olyan település van az országban, ahol nincs vezetékes víz és nincs kiépítve a gázhálózat. Ezek számára nagyon fontos az Anghel Saligny-program folytatása, ráadásul a munkálatokat romániai vállalatok végzik, így a beruházások hatása a gazdaságban is tetten érhető lesz – érvelt.

