Épül a sztráda

A CNIR közleménye szerint ez azt jeleni, hogy a műszaki kivitelezési terv alapján kiadják az engedélyt a munkálatok elindítására, és szeptember 29-étől, hétfőtől kezdődően a sztrádaszakasz teljes 29 kilométeres hosszán zajlani fognak az építési munkálatok. Gabriel Budescu, a CNIR vezérigazgatója szerint az építő a szerződésben megszabott hat hónap helyett négy hónap alatt elvégezte a tervezési munkálatokat, így sikerül kihasználni az őszi jó időt az építésre. Emlékeztetett, hogy a Precon Transilvania-Citadina ’98 romániai cégtársulás a nyáron elkezdte az építési munkálatokat a szakasz első, 8,5 kilométeres, prioritást jelentő részén, és ha az eddigi jó ütemben folytatja a munkát, már a jövő év végén, jóval a szerződésben leszögezett határidő előtt át lehet adni a sztrádaszakaszt. Az épülő sztráda Berettyóújfalu és Bihar közötti, kivitelezés alatt álló szakaszainak átadása lehetővé teszi majd, hogy a Szilágy megyei Szilágynagyfalutól autópályán lehessen közlekedni a 74 kilométerre levő borsi határátkelőig.