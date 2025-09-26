Szeptember 22-én kezdődött és 29-én ér véget a 14. Bálványosi Art Camp alkotótábor, melynek mecénása a Szarvadi-Téglás házaspár, Loránd és Zsuzsanna.

Idén a mecénás házaspár 28 hazai és határon túli alkotót hívott meg: Bajkó Attila grafikust Temesvárról, Kristó Róbert grafikust Csíkszeredából, Szepessy Béla grafikust Hatvanból, Sárosi Mátyás Zsolt grafikust Kézdivásárhelyről, Balási Csaba fotóművészt Csíkszeredából, Nagy Lajos fotóművészt Kézdivásárhelyről, Varga Edina grafikust Budapestről, Egri András és Vdovkina Anastasia tűzzománcművészeket Kolozsvárról, Lőrincz Ágnes festőművészt Berlinből, Szathmáry Loránd fotóművészt Berlinből, Vajna K. László festőművészt Kézdivásárhelyről, Vetró András szobrászt Kézdivásárhelyről, Daczó Enikő festőművészt Sepsiszentgyörgyről, Forró Ágnes festőművészt Kolozsvárról, Deák Barna grafikust és Deák M. Ria textilművészt Kovásznáról, Egri István üvegművészt Kolozsvárról, Kopacz Mária festőművészt Szentendréről, Nemes Csaba szobrászművészt Kolozsvárról, Orth István festőművészt Nagyszebenből, Petrovits István szobrászművészt Sepsiszentgyörgyről, Sánta Csaba szobrászt Szovátáról, Simó Enikő festőművészt Sepsiszentgyörgyről, Bandi Kati textilművészt Marosvásárhelyről, Miklóssy Mária festőművészt Sepsiszentgyörgyről, Herman Levente festőművészt Sepsiszentgyörgyről, Jakobovits Márta keramikust Nagyváradról, Bencsik János festőművészt Budapestről és Darvay Tünde festőművészt Kolozsvárról.

Az alkotói munka mellett a tábor résztvevői csiszárfürdői, Szent Anna-tói és sepsiszentgyörgyi kiránduláson, Eperjes Károly színművész jelenlétében filmvetítésen, Demeter Ervin-könyvbemutatón, sajt- és borkóstolón, valamint borvacsorán vettek, vesznek részt. A 14. Art Camp táborzáró kiállítása szeptember 28-án, vasárnap 12 órakor nyílik meg.