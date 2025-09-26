Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kerékpáros felvonulás

2025. szeptember 26., péntek, Közélet

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi városháza sportirodája az európai autómentes nap alkalmával szeptember 23-án újra megszervezte a népszerű kerékpáros felvonulást, melyen nyolcvannyolcan vettek részt.

  • Fotó: Nagyoláh Ádám
    Fotó: Nagyoláh Ádám

A korábbi évek gyakorlatához híven a kerékpáros felvonulás résztvevői a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren regisztráltak, majd rendőri kísérettel elstartoltak. A céhes város főterét és néhány forgalmas utcát érintve tértek vissza az indulás helyére. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a helyi önkormányzat és az Európai Szolidaritási Testület által támogatott bringás esemény idei jelmondata a Mobilitás mindenkinek volt, mely arra hívta a résztvevőket, hogy tervezzenek és építsenek egy olyan társadalmat, ahol a közlekedési szolgáltatások elérhetőek, hozzáférhetőek, megfizethetőek, befogadóak és biztonságosak, biztosítva, hogy a tömegközlekedés, a gyaloglás és a kerékpározás mindenki számára méltányos lehetőséget jelentsen. A kedd délutáni eseményen elhangzott: a társadalom számára is jó befektetés a gyakori kerékpározás, hiszen a rendszeresen kerékpározók egészségesebbek, tehát jobb munkaerők, és kevesebb egészségügyi kiadással járnak. A felvonulás legidősebb résztvevője a 80 éves Szabó András volt. A hagyományos közös fotó elkészítése előtt az előre regisztráltak között sors­húzással különböző trikókat sorsoltak ki az ingyenes program végén.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-26 08:00 Cikk megjelenítése: 78 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 580
szavazógép
2025-09-26: Közélet - Iochom István:

Vasárnap tartják a zárókiállítást (14. Bálványosi Art Camp alkotótábor)

Szeptember 22-én kezdődött és 29-én ér véget a 14. Bálványosi Art Camp alkotótábor, melynek mecénása a Szarvadi-Téglás házaspár, Loránd és Zsuzsanna.
2025-09-26: Közélet - Demeter J. Ildikó:

A Cigaretta utca felújítása következik

Hamarosan meghirdetik a versenytárgyalást, és várhatóan jövő tavasszal el is kezdik a Cigaretta utca felújítását Sepsiszentgyörgyön. A munkálatok a tervek szerint egy évig tartanak.
rel="noreferrer"