A korábbi évek gyakorlatához híven a kerékpáros felvonulás résztvevői a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren regisztráltak, majd rendőri kísérettel elstartoltak. A céhes város főterét és néhány forgalmas utcát érintve tértek vissza az indulás helyére. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a helyi önkormányzat és az Európai Szolidaritási Testület által támogatott bringás esemény idei jelmondata a Mobilitás mindenkinek volt, mely arra hívta a résztvevőket, hogy tervezzenek és építsenek egy olyan társadalmat, ahol a közlekedési szolgáltatások elérhetőek, hozzáférhetőek, megfizethetőek, befogadóak és biztonságosak, biztosítva, hogy a tömegközlekedés, a gyaloglás és a kerékpározás mindenki számára méltányos lehetőséget jelentsen. A kedd délutáni eseményen elhangzott: a társadalom számára is jó befektetés a gyakori kerékpározás, hiszen a rendszeresen kerékpározók egészségesebbek, tehát jobb munkaerők, és kevesebb egészségügyi kiadással járnak. A felvonulás legidősebb résztvevője a 80 éves Szabó András volt. A hagyományos közös fotó elkészítése előtt az előre regisztráltak között sors­húzással különböző trikókat sorsoltak ki az ingyenes program végén.