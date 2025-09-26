A Cigaretta utca felújítása következik

A város egyik legforgalmasabb utcája közel egy kilométer (991 méter) hosszú, és a szélességét is hozzászámítva összesen 1,25 hektárnyi felületről van szó – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a helyi tanács tegnapi soros ülésén, ahol a beruházás becsült költségvetését elfogadták; áfa nélkül 25,5 millió lejre taksálják, de ebből mintegy 7 milliót az előre nem látott kiadásokra különítettek el. A kivitelezésre 12 hónapot szabtak meg, ez az elöljáró szerint tavasszal kezdődhet; a versenytárgyalást nemsokára megtartják.

Magát a felújítást szakaszos lezárásokkal fogják elvégezni, mert nem élhetnek azzal a megoldással, amelyet a Gyár utca felújításánál alkalmaztak. Akkor a Cigaretta utcát ideiglenesen kétirányúvá tették, a Gyár utcát azonban nem lehet, mert az már elkészült, biciklisávjai is vannak – magyarázta Tóth-Birtan Csaba. Elmondása szerint a Cigaretta utcában jelenleg a közüzemek dolgoznak a kommunizmus múzeumához szükséges bekötéseken. Kényelmetlen lesz a helyenként egy sávon, váltásban való közlekedés, amíg a munkálatok tartanak, de a 3,5 tonnásnál nagyobb teherautók már úgyis ki vannak tiltva a városból, legalább ezek nem fogják tovább lassítani a forgalmat.