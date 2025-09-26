Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vihar után, vihar előtt

2025. szeptember 26., péntek, Máról holnapra
Farkas Réka

A hét első felében ismét sűrűn kongott a vészharang a kormány körül. Éles bírálatokat fogalmaztak meg a szociáldemokraták vezető politikusai, aggályokat az RMDSZ, és lélegzet-visszafojtva várta mindenki az alkotmánybíróság szerdai döntését a kabinet által elfogadott megszorító csomagok kapcsán.

Annál is inkább, mert több vezető politikus megfogalmazta, ha alaptörvénybe ütközőnek nyilvánítják a bírák nyugdíjazásának reformját, a miniszterelnök tehetetlenné válik, a koalíció szétesik, hiszen az egyik legfontosabb, nagy körültekintéssel kidolgozott, régóta ígért és a polgárok által is elvárt változást gáncsolják el.

Az elmúlt hétvégén a PSD másodvonala talált hangjára, egymást érték a fenyegetések, többen Ilie Bolojan menesztését követelték. Hol az árrésplafon meghosszabbításának eltörlését, hol a helyi közigazgatásban tervezett leépítéseket kifogásolták, a kulisszák mögötti belharcok kikerültek a pártból a nagyszínpadra, és a kormányfőt bokszolva mértek ütéseket saját, ideiglenes pártelnökükre, Sorin Grindeanura. Hétfőn még úgy tűnt, vagy a szociáldemokraták veszik fejét a kormányfőnek, vagy az alkotmánybíróság.

Kedden színre lépett Nicușor Dan államfő is, párterápiára hívta a koalíciós pártokat a Cotroceni-palotába. Többórás ülésre volt szükség, hogy legalább a látszatbékét megteremtse: marad az árplafon, és még egy hétig vitatkozhatnak az önkormányzati menesztésekről. Szerdán az alkotmánybíróság is döntött: nem elsöpört vagy jóváhagyott, hanem halasztott, még két hétig elmélkednek azon, jóváhagyják-e a bírák nyugdíjkorhatárának emelését, nyugdíjának csökkentését. Ilie Bolojan tehát egyik csatát sem nyerte meg: mindkettőben haladékot kapott. 

Nem tudni, mi lesz a végkifejlete a mostani hadakozásoknak. Ilie Bolojan sokak tyúkszemére rátaposott, ám rugalmatlan, konok előretörésének súlyos ára lehet. Tény, Romániá­ban reformokat legfennebb erőszakkal lehet kicsikarni, de megtörténhet, hogy a volt váradi polgármester túlfeszíti a húrt. Mert tudni kell keménynek lenni, de engedni is, vannak harcok, melyeket meg kell vívni, és akadnak, amelyek fölöslegesek. 

Ha hinni lehet a szóbeszédnek, készül a kormány harmadik megszorító csomagja is, mely elsősorban a központi közigazgatás megnyirbálását célozza, 20 százalékkal csökkentenék a bukaresti intézményekben, hivatalokban dolgozók számát. Csakhogy a fűnyíróelv ez esetben sem működik, pont úgy, ahogy a helyi adminisztráció esetében sem alkalmazható egységes képlet, és borítékolható, hogy a most kezdődött cirkusz folytatódik, tovább erősödik, hisz komoly érdekek sérülhetnek.

Senki nem tudja, hogyan dönt októberben az alkotmánybíróság. Összetétele, no meg az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy saját (és szakmai brancsuk) érdekeit nem engedik sérülni, még akkor sem, ha az ország látja kárát. A szociáldemokraták megszelídülése sem várható, míg végre nem választanak elnököt, és a polgármesterek, majd a központi intézmények vezetőinek ellenállása sem valószínű, hogy csökken, főleg, ha a miniszterelnök nem hajlik semmiféle kompromisszumra. Az államelnök ideig-óráig békét teremthet, de valójában azt sem tudni, kiáll-e Bolojan mellett, hisz számos esetben bírálta már döntéseit. Tény, ha most megbukna, az katasztrofális lenne az ország szempontjából, de jó lenne, ha ő is belátná, a faltörőkos-módszer csak akkor eredményes, ha a kos feje erősebb, nem az ellenállás fala.

A vihar pillanatnyilag elült, de már a látóhatáron a következő égiháború.

 

Fotó: gov.ro

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Farkas Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-26 08:00 Cikk megjelenítése: 52 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 580
szavazógép
2025-09-26: Közélet - Demeter J. Ildikó:

A Cigaretta utca felújítása következik

Hamarosan meghirdetik a versenytárgyalást, és várhatóan jövő tavasszal el is kezdik a Cigaretta utca felújítását Sepsiszentgyörgyön. A munkálatok a tervek szerint egy évig tartanak.
2025-09-26: Közélet - Nagy D. István:

Ellenőrzik a védműveket (Árvízvédelem)

A környezetvédelmi minisztérium rendelkezése értelmében a héten Háromszéken is elkezdődött az árvízvédelmi építmények állapotfelmérése, ideértve a gátakat, töltéseket, zsiliprendszereket – jelentette be sajtóértekezletén Ráduly István. Háromszék prefektusa szerint a vizsgálatok során nemcsak azt mérik fel, hogy védművek miként viselkedtek az áradások során, hanem az esetleges sérüléseket is azonosítják, milyen beavatkozások szükségesek, továbbá azt is, hogy az egyre gyakoribb, hosszabb ideig tartó szárazság milyen hatással van a rendszerekre. Kovászna megyében összesen több mint 450 kilométernyi gát és töltés található.
rel="noreferrer"