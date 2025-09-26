Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
UzonKözségi ünnep fotókiállítással, kerékpártúrával

2025. szeptember 26., péntek, Közélet

Szeptember utolsó hétvégéjén tartják az Uzoni Községi Napokat, az eredetileg május végére tervezett programokat az áradások miatt kellett elhalasztania az önkormányzatnak. Mától vasárnapig ismét ünnepelni, találkozni, kikapcsolódni hívják a nagyközség lakóit, az immár két évtizedes hagyománnyal rendelkező esemény változatos programjait az uzoni szabadidőközpont fogadja be.

    Fotó: Facebook / Bordás Enikő

A háromnapos rendezvénysorozat nyitóeseménye Jókai Mór születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg, az uzoni kultúrházban ma 19 órától az Őszi Napfény Nyugdíjasklub, valamint a Tatrangi Sándor-iskola diákjai tartanak előadóestet, majd 20 órától a Szabó Csaba fotóiból összeállított kiállításon elevenedik meg Uzon megannyi arca. 

Szombaton 9 órától kerékpártúra indítja a tartalmasnak ígérkező napot, a bringázók Uzonból indulva Sepsimagyarósra és Lisznyóba tekernek, megállnak a sepsimagyarósi tájháznál, valamint a lisznyói mérlegmúzeumnál is. A szabad­dőközpontban óvodások és iskolások műsora tekinthető meg, de kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel is várják a fiatalok a legkisebbeket, a napot a No Sugar és a Compact együttes koncertje zárja.

Vasárnap délelőtt a református templomban ünnepi istentiszteletet, az önkormányzatnál pedig dísztanácsülést tartanak, majd a fúvósok felvonulását és a zenekarok versenyét lehet megtekinteni a szabadidőközpontban. Kora délután ugyanitt mérik össze tehetségüket a főzőversenyen induló csapatok, a színpadon pedig népzenei és néptáncelő­adások váltják egymást. A tartalmas programhoz a Mohos Fotóklub is csatlakozik, a központi parkban Képek Uzonról és környékéről címmel nyílik kiállításuk. Nem marad el a mezőgazdasági termékek szemléje, a kézművestermék-vásár sem, a gyermekeket pedig szórakoztató játékokkal várják a rendezvény egész idején. A huszadik közösségi ünnep vasárnap 20 órától a Tiltott Illés zenekar koncertjével és tűzijátékkal zárul. A részletes program elérhető Uzon önkormányzatának Facebook-oldalán. 

