Szeptember utolsó hétvégéjén tartják az Uzoni Községi Napokat, az eredetileg május végére tervezett programokat az áradások miatt kellett elhalasztania az önkormányzatnak. Mától vasárnapig ismét ünnepelni, találkozni, kikapcsolódni hívják a nagyközség lakóit, az immár két évtizedes hagyománnyal rendelkező esemény változatos programjait az uzoni szabadidőközpont fogadja be.

A háromnapos rendezvénysorozat nyitóeseménye Jókai Mór születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg, az uzoni kultúrházban ma 19 órától az Őszi Napfény Nyugdíjasklub, valamint a Tatrangi Sándor-iskola diákjai tartanak előadóestet, majd 20 órától a Szabó Csaba fotóiból összeállított kiállításon elevenedik meg Uzon megannyi arca.

Szombaton 9 órától kerékpártúra indítja a tartalmasnak ígérkező napot, a bringázók Uzonból indulva Sepsimagyarósra és Lisznyóba tekernek, megállnak a sepsimagyarósi tájháznál, valamint a lisznyói mérlegmúzeumnál is. A szabad­dőközpontban óvodások és iskolások műsora tekinthető meg, de kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel is várják a fiatalok a legkisebbeket, a napot a No Sugar és a Compact együttes koncertje zárja.

Vasárnap délelőtt a református templomban ünnepi istentiszteletet, az önkormányzatnál pedig dísztanácsülést tartanak, majd a fúvósok felvonulását és a zenekarok versenyét lehet megtekinteni a szabadidőközpontban. Kora délután ugyanitt mérik össze tehetségüket a főzőversenyen induló csapatok, a színpadon pedig népzenei és néptáncelő­adások váltják egymást. A tartalmas programhoz a Mohos Fotóklub is csatlakozik, a központi parkban Képek Uzonról és környékéről címmel nyílik kiállításuk. Nem marad el a mezőgazdasági termékek szemléje, a kézművestermék-vásár sem, a gyermekeket pedig szórakoztató játékokkal várják a rendezvény egész idején. A huszadik közösségi ünnep vasárnap 20 órától a Tiltott Illés zenekar koncertjével és tűzijátékkal zárul. A részletes program elérhető Uzon önkormányzatának Facebook-oldalán.