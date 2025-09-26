Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Búcsú a Szent Mihály-hegyen

2025. szeptember 26., péntek, Közélet

Hétfőn tartják Kézdiszék egyik legszebb templomában, a Kézdialmás és Lemhény között lévő barokk műemlék templomban a Szent Mihály-napi búcsút. Az esemény végén könyvbemutató és zászlóavatás is lesz.

  • Fotó: Bartos Lóránt
    Fotó: Bartos Lóránt

A búcsút megelőzően, ma 17.30-tól szentségimádást tartanak, majd pedig szentmise lesz. Ezt követően az Élet a Lélekben imaközösség a templomban imaórát tart. Vasárnap 9 órától a lemhényi plébániatemplomban lesz a mise. A Szent Mihály-hegyi templomban vasárnap 17 órától tartanak szentmisét, amelynek keretében elvégzik a Szent Mihály-napi zsolozsma előesti imaóráját, a vesperát. A búcsús szentmise hétfőn 11 órakor kezdődik, részt vesz rajta a környék papsága, főcelebránsa Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója. A misét követően a templomban kerül bemutatásra a Bartos Lóránt – Iochom István szerzőpáros könyve (ezzel kapcsolatos írásunkat lásd a 8–9. oldalon), majd a templom előtti téren az ünnep lezárásaként megáldják és felvonásra kerül Magyar­ország zászlója. (b.) 

Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-26
