Búcsú a Szent Mihály-hegyen

Az Árvácska Napközi Otthont és az általános iskolát egyetlen pénzügyi központba foglaló Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola Sepsiszentgyörgy legnépesebb lakónegyedében teremti meg azt a biztonságos környezetet a gyermekek számára, ahol az oktatás és a nevelés mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Kérésünkre az igazgatóként második tanévét kezdő Vicsai Norbert kísért végig az elmúlt években teljesen felújított óvodán, miközben az intézményvezetőt arról is kérdeztük, hogyan teszik vonzóvá a napközit és az iskolát azok számára is, akik nem a Csíki negyedben laknak.