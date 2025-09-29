Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, Román KupaÖsszecsapnak a csoportkörben a székelyföldi csapatok

2025. szeptember 29., hétfő, Sport

Pénteken Bukarestben kisorsolták a 2025–2026. évi Román Kupa csoportkörét. A kétszeres kupagyőztes Sepsi OSK a C-csoportba kapott besorolást, ahol az élvonalban szereplő FK Csíkszereda és a Kolozsvári Universitatea, illetve a szintén másodosztályban érdekelt FC Metalul Buzău ellen küzd a negyeddöntőbe jutásért. A sepsiszentgyörgyi együttes kétszer idegenben és egyszer hazai pályán játszik.

  • Fotó: Facebook / Sepsi OSK
    Fotó: Facebook / Sepsi OSK

A sorsoláson huszonnégy klub volt érdekelt, tizenhat gárda érkezett a negyedik fordulóból, míg az élvonalbeli bajnokság előző idényének legjobb nyolc alakulata a csoportkörben csatlakozik a kiíráshoz. A program szerint a háromszéki csapat az FK Csíkszereda otthonában kezd, majd a Kolozsvári Universitatea látogat a Sepsi Duna Arénába, végül Ovidiu Burcă legénysége a szintén másodosztályú FC Metalul Buzău vendégeként játszik. Az első fordulót október 29-én, a másodikat december 3-án, a harmadikat pedig december 17-én rendezik. Az első és a második helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, amely 2026. március 4-én lesz, ekkor a csoportgyőztesek hazai környezetben lépnek pályára. Az elődöntőkre április 22-én, a fináléra május 13-án kerül sor.

A csoportbeosztás: * A-csoport: Kolozsvári CFR, FC Rapid, FC Metaloglobus Bukarest, FC Argeș, Újszentesi SK, CSM Slatina * B-csoport: Univer­sitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, Aradi UTA, Gloria Beszterce, Kolozsvári Sănătatea * C-csoport: Kolozsvári Universitatea, Galaci Oțelul, Sepsi OSK, FK Csíkszereda, Sporting Liești, FC Metalul Buzău * D-csoport: Bukaresti Dinamo, FC Hermannstadt, FC Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo Bukarest.

A C-csoport programja: * 1. forduló: FC Metalul Buzău–Kolozsvári Universitatea, Sporting Lieşti–Galaci Oţelul, FK Csíkszereda–Sepsi OSK * 2. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári Universitatea, FK Csíkszereda–Galaci Oţelul, Sporting Lieşti–FC Metalul Buzău * 3. forduló: Kolozsvári Universitatea–Galaci Oţelul, FC Metalul Buzău–Sepsi OSK, Sporting Lieşti–FK Csíkszereda. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-29 08:00 Cikk megjelenítése: 316 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 610
szavazógép
2025-09-29: Sport - Miska Brigitta:

Megszerezte első győzelmét a Sepsi OSK II. (Labdarúgás, 3. Liga)

A Sepsi OSK II. megszakította negatív sorozatát a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A hatodik fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat szombaton hazai pályán 8–0-ra diadalmaskodott az FC Unirea Brăila felett, így a mostani idényben két döntetlen és három vereség után először győzött. A Kézdivásárhelyi SE tovább őrzi veretlenségét, a céhes városi együttes szombaton 3–0-ra nyert az Unirea Braniștea vendégeként, ezáltal ismét első a táblázatban.
2025-09-29: Sport - :

Emberelőnyben sem nyert az FK Csíkszereda (Labdarúgás, SuperLiga)

Továbbra is várat magára a csíkszeredai csapat első győzelme a SuperLigában. A 11. fordulóban Ilyés Róbert együttese szombaton egy félidőt emberelőnyben játszva gól nélküli döntetlent ért el az Aradi UTA vendégeként, így a piros-fekete mezesek öt ponttal őrzik utolsó előtti helyüket a táblázatban.
rel="noreferrer"