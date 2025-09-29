Pénteken Bukarestben kisorsolták a 2025–2026. évi Román Kupa csoportkörét. A kétszeres kupagyőztes Sepsi OSK a C-csoportba kapott besorolást, ahol az élvonalban szereplő FK Csíkszereda és a Kolozsvári Universitatea, illetve a szintén másodosztályban érdekelt FC Metalul Buzău ellen küzd a negyeddöntőbe jutásért. A sepsiszentgyörgyi együttes kétszer idegenben és egyszer hazai pályán játszik.

A sorsoláson huszonnégy klub volt érdekelt, tizenhat gárda érkezett a negyedik fordulóból, míg az élvonalbeli bajnokság előző idényének legjobb nyolc alakulata a csoportkörben csatlakozik a kiíráshoz. A program szerint a háromszéki csapat az FK Csíkszereda otthonában kezd, majd a Kolozsvári Universitatea látogat a Sepsi Duna Arénába, végül Ovidiu Burcă legénysége a szintén másodosztályú FC Metalul Buzău vendégeként játszik. Az első fordulót október 29-én, a másodikat december 3-án, a harmadikat pedig december 17-én rendezik. Az első és a második helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, amely 2026. március 4-én lesz, ekkor a csoportgyőztesek hazai környezetben lépnek pályára. Az elődöntőkre április 22-én, a fináléra május 13-án kerül sor.

A csoportbeosztás: * A-csoport: Kolozsvári CFR, FC Rapid, FC Metaloglobus Bukarest, FC Argeș, Újszentesi SK, CSM Slatina * B-csoport: Univer­sitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, Aradi UTA, Gloria Beszterce, Kolozsvári Sănătatea * C-csoport: Kolozsvári Universitatea, Galaci Oțelul, Sepsi OSK, FK Csíkszereda, Sporting Liești, FC Metalul Buzău * D-csoport: Bukaresti Dinamo, FC Hermannstadt, FC Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo Bukarest.

A C-csoport programja: * 1. forduló: FC Metalul Buzău–Kolozsvári Universitatea, Sporting Lieşti–Galaci Oţelul, FK Csíkszereda–Sepsi OSK * 2. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári Universitatea, FK Csíkszereda–Galaci Oţelul, Sporting Lieşti–FC Metalul Buzău * 3. forduló: Kolozsvári Universitatea–Galaci Oţelul, FC Metalul Buzău–Sepsi OSK, Sporting Lieşti–FK Csíkszereda. (miska)