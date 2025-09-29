Továbbra is várat magára a csíkszeredai csapat első győzelme a SuperLigában. A 11. fordulóban Ilyés Róbert együttese szombaton egy félidőt emberelőnyben játszva gól nélküli döntetlent ért el az Aradi UTA vendégeként, így a piros-fekete mezesek öt ponttal őrzik utolsó előtti helyüket a táblázatban.

A Neuman Ferenc Stadionban rögtön egymásnak estek az alakulatok, először a házigazdák veszélyeztettek, a 7. percben Alin Roman senkitől sem zavartatva kapu fölé továbbított, majd nem sokkal később a tapasztalt középpályás kísérletét védte Eduard Pap. A másik oldalon Anderson Ceará került kétszer is helyzetbe, viszont Dejan Iliev mindkétszer hárított.

A folytatásban vezetést szerezhetett volna az aradi gárda, Márinosz Cionisz lövése kevéssel a bal alsó mellé ment, míg Marius Coman sarokkal alig tévesztett célt. A Hargita megyei játékosok sem hagyták magukat, előbb Bakos Ervin távoli lökete elszállt a jobb alsó mellett, aztán Ceará lehetőségét kiütötte a kapus. A Maros-parti együttes a szünet előtt emberhátrányba került, mivel Marius Coman negyedóra alatt két sárga lapot kapott, így Cris­tian Moldoveanu kiállította a csatárt.

A második félidőben visszaesett a mérkőzés színvonala, a vendégek képtelenek voltak feltörni a házigazdák védelmét, az aradi alakulat pedig ellentámadásokkal próbálkozott. A 71. percben a székelyföldi csapatot a kapufa mentette meg, mivel azt a csereként beállt Florin Iacob telibe találta. A hajrához közeledve az FK Csíkszereda nagy esélyt szalasztott el első győzelme begyűjtésére, Ferenczi János beadása után Bödő Efráim fejesét hárította a kapus.

Az utolsó percekben egyik fél sem kockáztatott, ugyanakkor az aradi gárda játékán nem érződött, hogy egy futballistával kevesebb tartózkodott volna a pályán. A csíkszeredai klub sorozatban a negyedik, összességében az ötödik találkozón osztozott a pontokon a SuperLigában, a piros-fekete mezesek most először zártak kapott gól nélkül.

Az Ilyés Róbert irányította labdarúgók október 4-én, szombaton 15 órától hazai környezetben játszanak a Kolozsvári Universitatea ellen az élvonalbeli bajnokság 12. fordulójában. (miska)