Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaEmberelőnyben sem nyert az FK Csíkszereda

2025. szeptember 29., hétfő, Sport

Továbbra is várat magára a csíkszeredai csapat első győzelme a SuperLigában. A 11. fordulóban Ilyés Róbert együttese szombaton egy félidőt emberelőnyben játszva gól nélküli döntetlent ért el az Aradi UTA vendégeként, így a piros-fekete mezesek öt ponttal őrzik utolsó előtti helyüket a táblázatban.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A Neuman Ferenc Stadionban rögtön egymásnak estek az alakulatok, először a házigazdák veszélyeztettek, a 7. percben Alin Roman senkitől sem zavartatva kapu fölé továbbított, majd nem sokkal később a tapasztalt középpályás kísérletét védte Eduard Pap. A másik oldalon Anderson Ceará került kétszer is helyzetbe, viszont Dejan Iliev mindkétszer hárított.

A folytatásban vezetést szerezhetett volna az aradi gárda, Márinosz Cionisz lövése kevéssel a bal alsó mellé ment, míg Marius Coman sarokkal alig tévesztett célt. A Hargita megyei játékosok sem hagyták magukat, előbb Bakos Ervin távoli lökete elszállt a jobb alsó mellett, aztán Ceará lehetőségét kiütötte a kapus. A Maros-parti együttes a szünet előtt emberhátrányba került, mivel Marius Coman negyedóra alatt két sárga lapot kapott, így Cris­tian Moldoveanu kiállította a csatárt.

A második félidőben visszaesett a mérkőzés színvonala, a vendégek képtelenek voltak feltörni a házigazdák védelmét, az aradi alakulat pedig ellentámadásokkal próbálkozott. A 71. percben a székelyföldi csapatot a kapufa mentette meg, mivel azt a csereként beállt Florin Iacob telibe találta. A hajrához közeledve az FK Csíkszereda nagy esélyt szalasztott el első győzelme begyűjtésére, Ferenczi János beadása után Bödő Efráim fejesét hárította a kapus.

Az utolsó percekben egyik fél sem kockáztatott, ugyanakkor az aradi gárda játékán nem érződött, hogy egy futballistával kevesebb tartózkodott volna a pályán. A csíkszeredai klub sorozatban a negyedik, összességében az ötödik találkozón osztozott a pontokon a SuperLigában, a piros-fekete mezesek most először zártak kapott gól nélkül.

Az Ilyés Róbert irányította labdarúgók október 4-én, szombaton 15 órától hazai környezetben játszanak a Kolozsvári Universitatea ellen az élvonalbeli bajnokság 12. fordulójában. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-29 08:00 Cikk megjelenítése: 135 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 610
szavazógép
2025-09-29: Sport - :

Összecsapnak a csoportkörben a székelyföldi csapatok (Labdarúgás, Román Kupa)

Pénteken Bukarestben kisorsolták a 2025–2026. évi Román Kupa csoportkörét. A kétszeres kupagyőztes Sepsi OSK a C-csoportba kapott besorolást, ahol az élvonalban szereplő FK Csíkszereda és a Kolozsvári Universitatea, illetve a szintén másodosztályban érdekelt FC Metalul Buzău ellen küzd a negyeddöntőbe jutásért. A sepsiszentgyörgyi együttes kétszer idegenben és egyszer hazai pályán játszik.
2025-09-29: Sport - Tibodi Ferenc:

A veretlen csapatok csatája következik (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

Érdekes rangadó helyszíne lesz ma 18 órától a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok, hiszen az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a Sepsi-SIC a bajnoki címvédő Galaci United csapatát fogadja. A hibátlan mérleggel rendelkező együttesek párharcán Liviu Chița és Romeo Preda fújja a sípot.
rel="noreferrer"