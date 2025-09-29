Érdekes rangadó helyszíne lesz ma 18 órától a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok, hiszen az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a Sepsi-SIC a bajnoki címvédő Galaci United csapatát fogadja. A hibátlan mérleggel rendelkező együttesek párharcán Liviu Chița és Romeo Preda fújja a sípot.

Húsznapos válogatott-szünet után tegnap a Mausoleul Mărăşeşti–Luceafărul Buzău mérkőzéssel folytatódott az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság, amelynek a 3. fordulójában rangadó helyszíne lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok. A 18 órakor kezdődő találkozón az 1. Liga utolsó két veretlen csapata, a házigazda Sepsi-SIC és a bajnoki címvédő Galaci United méri össze erejét és harcol a győztesnek járó három pontért.

A Mánya Szabolcs edzette zöld-fehérek számára remekül kezdődött az aktuális pontvadászat, hiszen hazai környezetben 7–2-re legyőzték az újonc Dévai Autobergamo alakulatát, majd idénybeli első kiszállásukon 2–1-re diadalmaskodtak a Buzău vendégeként. A Galacnak Sepsiszentgyörgyön indult a mostani szezon: a Duna-partiak az augusztus végi Szuperkupa-mérkőzésen 6–1-re nyertek a Székelyudvarhelyi VSK ellen, a bajnokság nyitófordulójában otthon 9–1-re verték a Marosvásárhelyi VSK, majd a következő körben 4–3-ra a West Déva csapatát. Mindkét gárda 6 pontot gyűjtött az első két játéknapon, jobb gólkülönbségének köszönhetően azonban a United áll az első, a Sepsi-SIC pedig a rangsor második helyén. A két együttes eddig hét bajnokit vívott egymással, és ez idáig csak a moldvai alakulat örvendhetett a sikernek. A legutóbbi egymás elleni meccsüket májusban játszották, amikor is a szentgyörgyi fiúk 8–2-re maradtak alul a Duna Sportcsarnokban.

„Egy picit csalóka, hogy a bajnokság két veretlen csapata találkozik ma Sepsiszentgyörgyön. Igen, mindkét együttes megnyerte eddigi meccseit, viszont tudjuk, hogy a United jó játékerőt képvisel, nem hiába lett bajnok és Szuperkupa-győztes. Egyértelműen a galaciak a rangadó esélyesei, de mi úgy állunk fel a pályára, hogy megpróbáljunk egy jó mérkőzést összehozni, és miért, ne: meglepetést okozni. Nálunk mindenki egészséges és bevethető” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

A 3. forduló további mérkőzései: ma West Déva–Marosvásárhelyi VSK (18 óra), kedden Székelyudvarhelyi VSK–Dévai Autobergamo (18 óra), Mausoleul Mărăşeşti–Luceafărul Buzău 2–3.