A sokkal jobb játékerőt képviselő sepsiszentgyörgyi csapat tegnap hazai pályán nemes egyszerűséggel átgázolt a CS Știința Bacău együttesén a női másodosztályú kézilabda-bajnokság második fordulójában. A Carmen Cartaș irányította alakulat egy híján 50 (!) gólt szerzett, miközben moldvai ellenfele csak tizenkétszer talált a kapuba.

Már az első tíz perc után látszott, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat, ugyanis ezen időszakban a Sepsi-SIC tizenegyszer zörgette meg a hálót, míg riválisa csak egyetlen gólt hozott össze (11–1). A vendégek védelme átjáróháznak bizonyult, ezt kihasználva a házigazdák folyamatosan növelték az előnyüket, a 21. percben Riana Bârlă szerezte a háromszéki együttes huszadik találatát (20–5). Carmen Cartaș tanítványai a szünetig sem lassítottak, így az első félidő végére tovább duzzadt a különbség (28–7). A Știința Bacău a második felvonásban is képtelen volt ellenállást kifejteni, eközben az összeszedetten kézilabdázó zöld-fehér mezesek hengereltek támadásban, majd 15 másodperccel a találkozó vége előtt Andra Banu beállította a végeredményt (49–12). A bajnokság harmadik körében a sepsiszentgyörgyi gárda október 5-én, vasárnap rangadót játszik a Hargita KK otthonában.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 2. forduló: Sepsi-SIC–CS Știința Bacău 49–12 (28–7).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Gabriel Paraschiv és Andrei Stănescu. Sepsi-SIC: Andrei – Márton 4 (2), Damian 5, Pavel 6, Crețu 4 (1), Rău 2, Bârlă 6. Cserék: Demeter (kapus), Cîrstian 2, Ghinea, Kolumbán 6 (1), Banu 6, Solymosi 1, Kellan, Balázs 3, Soreanu 4. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Știința Bacău: Bordeianu – Chifu, Motriuc 2, Ariton 4 (2), Butnariu 4, Buculei, Ulian 1. Cserék: Tite, Anghel (kapusok), Niță, Bucurel 1, Cocu, Voicilă. Vezetőedző: Georgiana Vîntu. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/5, illetve 2/5.

További eredmények, 2. forduló: CSM Roman–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 38–19, Jászvásári CSM–Hargi­ta KK 39–28, CS Județean Prahova–Fogarasi VSK 43–29. (miska)