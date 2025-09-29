Már csak egy hétig és kizárólag online lehet jelentkezni az október 18-án rendezendő Szentgyörgy Félmaratonra, amelynek idén is a megyeszékhely ad otthont. Ez lesz a népszerű viadal huszonharmadik kiírása.

Két éve még a Rétyi Nyírben tartották meg a hagyományos viadalt, ám a tavalyi kiadáshoz hasonlóan idén is a megyeszékhely utcáin bonyolítják le a Szentgyörgy Félmaratont, amelynek a mostani lesz a 23. kiírása. A népszerű megmérettetésre már csak vasárnapig lehet nevezni. A utcai futóversenyt október 18-án tartják három távon: a 2,5 kilométeres próba 15 év alattiaknak szól, a 16 évnél idősebbek pedig 5 és 21 kilométeren tehetnek tanúbizonyságot állóképességükről. A nevezési díj gyerekeknek 80 lej (2,5 km), míg a két hosszabbik erőpróbára (5, 21 km) 150 lej, amelyet a versenyszám átvételénél kell kifizetni. Minden résztvevő feliratos pólót, emlékérmet és oklevelet kap. Az esemény szervezői díjazzák a nyílt verseny első három helyezettjét, valamint a korosztályonkénti legjobbakat, külön a férfiakat és nőket. Jelentkezni kizárólag online a my-run.ro portálon lehet, és ugyanitt található meg a versenyszabályzat is.

A korosztályok: * 2,5 km: 10 évig, 10–11, 12–13, 14–15 évesek * 5 km és félmaraton: 16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 év között, 60 év fölöttiek (külön a nők, külön a férfiak).

Marosvásárhelyen versenyeztek

Szombaton Marosvásárhelyen tartották meg a Mircea Buhlea és Marosi Atléták Emlékverseny újabb kiírását, amelyen most is részt vettek a Sepsi ISK sportolói. Révész Katalin és Horovitz Hanna tanítványai ezúttal is kitettek magukért, hiszen összesen tizenhárom dobogós helyezéssel tértek haza a viadalról. Versenyzőink közül Kovács Dorka (U16) 1000, Nagy Nóra (U13) és Sándor Csaba (U13) 800 méteren nem talált legyőzőre. Második lett a négy számban (80 m, 1000 m, súlylökés és távolugrás) is érdekelt Marian Lucian Țifrea (U16), akárcsak a 800 méteren és távolugrásban versenyző Baki-Jákó Apor (U13), az 1000 méteren induló Kovács Kata (U16) és a 60 m gáton vágtázó Nagy Nóra (U13). Harmadik helyen végzett 1000 méteren Nagy Dorottya (U16), 80 méteren Vargha Zselyke (U16), míg Incze Kristóf Attila (U16) két és Szakács Júlia (U16) egy negyedik, György Tihamér egy ötödik és egy hatodik helyezéssel zárt. (tif)