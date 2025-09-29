Új első helyezettje van a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperligának, miután a 4. fordulóban a korábbi éllovas Colo-Colo döntetlent játszott, míg az Axon meggyőző sikerrel gyűjtötte be a három pontot, és a két csapat helyet cserélt a tabella élén.

Összesen 32 gólt hozott a kispályás labdarúgó Szuperliga 4. fordulója. A kör nyitómeccsén az új éllovas Axon ötöt vágott az NYAK csapatának, az Amigos leiskolázta az Old Boys gárdáját, míg a címvédő Capitaly könnyedén hozta a kötelezőt a sereghajtók táborát erősítő Screw-Bolttal szemben. Az UM Arcuș megszerezte idénybeli első sikerét, az Aquaris simán nyert a NoName ellen, míg a Colo-Colo kisebb meglepetésre leikszelt az újonc mikóújfalusi IKÚ gárdájával, és lecsúszott a tabella második helyére.

A 4. forduló eredményei: NYAK–Axon 1–5, Old Boys–Amigos 1–9, Screw-Bolt–Capitaly 0–3, Junior Soccer–UM Arcuș 1–3, Aquaris–NoName 6–1, IKÚ–Colo-Colo 1–1, a VPG szabadnapos volt.

Az állás: 1. Axon 12 pont, 2. Colo-Colo 10, 3. Amigos (+15) 9, 4. VPG (+6) 9, 5. IKÚ 7, 6. Capitaly (+5) 6, 7. Aquaris 6, 8. UM Arcuș 4, 9. Old Boys 3, 10. NoName 1, 11. NYAK (-8) 0, 12. Screw-Bolt (-10) 0, 13. Junior Soccer (-11) 0.

A 5. forduló programja: * szerdán (október 1.): NYAK–UM Arcuș (19 óra), IKÚ–NoName (20 óra), Screw-Bolt–VPG (21 óra) * csütörtökön (október 2.) Amigos–Colo-Colo (19 óra), Junior Soccer–Aquaris (20 óra), Old Boys–Capitaly (21 óra), az Axon áll. (tif)