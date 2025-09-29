Könyvbemutató és búcsú A Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpáros, lapunk mukatársai legújabb, A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét a Kézdialmás és Lemhény között található Szent Mihály-hegyi műemlék templomban mutatják be ma a 11 órai búcsús szentmisét követően.

A szertartás főcelebránsa ft. Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója. A kötetet méltatja Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor és zenetanár, közreműködik Jánó Kinga népdalénekes, zenetanár.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Eu­gène Ionesco Rinocéroszok című darabját (r. Bocsárdi László) ma és kedden, valamint október 3-án és 4-én Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében játsszák, minden alkalommal 19 órától. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen színpadra vitt előadásra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház keddi programja: 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (román feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő), 20.30-tól Kombinációk, nem kapcsolatok (román vígjáték). Honlap: artacinema.ro/hu.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 30-ig zajlik Sepsiszentgyörgyön az Eva FilmMakers Fest ötödik kiadása. Ma a Művész moziban 17 órától magyar kisjátékfilmek: Üvegtánc (2023), Szabadesés (2025). A vetítés után közönségtalálkozó Nagy-Lázár Mikolt rendezővel. 19 órától Maia – portré kezekkel (román dokumentumfilm), majd közönségtalálkozó Alexandra Gulea rendezővel, moderátor: Popa Anna Maria színésznő, az Andrei Mureșanu Színház vezetője. 21 órától MMM (román–moldovai filmdráma). Kedden 18.30-tól a Művész moziban: Az utolsó nagyasszony – Mikes Hanna élete (magyar dokumentumfilm). A vetítés utáni beszélgetést Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője moderálja.

Hitvilág

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között hat csütörtökön át tart lelkigyakorlatot Ilyés Zsolt plébános a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. A lelkigyakorlat témája: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól; a Miatyánk ima kérései. Jelentkezni lehet Fodor Melindánál (telefon: 0751 021 821), Kónya Rozáliánál (telefon: 0745 088 672). A program: 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás. Szervezők: Ilyés Zsolt plébános, az Élet a Lélekben imacsoport, a Medjugorjei Imacsoport.

Bartók Sepsiszentgyörgyön

Szeptember 30. és október 4. között Bartók Sepsiszentgyörgyön címmel különleges kulturális eseménysorozat zajlik a megyeszékhelyen, mellyel a világhírű zeneszerző, Bartók Béla 1927-es sepsiszentgyörgyi látogatásának és a Székely Nemzeti Múzeumban adott koncertjének közelgő, századik évfordulóját ünneplik. A rendezvény öt koncerttel várja az érdeklődőket, a zenei programokat színes kísérőesemények egészítik ki: biciklis felvonulás, vezetett zenetörténeti séta, amely során Bartók sepsiszentgyörgyi látogatásának emlékei elevenednek meg. Az esemény programja: szeptember 30-án, kedden 18 órától Bartók Ride – biciklis felvonulás Bartók Béla emlékére. Október 1-jén, szerdán 18 órától a ClariStrings Duo koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében. Október 2-án, csütörtökön 18 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar Vonósnégyes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Október 3-án, pénteken 19.30-tól Veress Ábel és Török Ákos zongorakoncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Október 4-én, szombaton 11 órától a Keresztes-házban Utazás a zenetörténelemben – zenetörténeti séta Makkai Zoltán zenetörténésszel; a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében 17 órától Hsin-Ni Liu zongorakoncertje, 18.30-tól Boros Misi zongorakoncertje. Jegyek a városi jegyirodában, az eventim.ro oldalon kaphatók, illetve elérhetők a helyszínen is.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében szeptember 30-án, kedden 19 órától a magyar népmese napja alkalmából Elek Apó Tündérországa címmel Bíró Béla ny. tanár, a kisbaconi Benedek Elek Emlékház vezetője tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

A sport mint identitásformáló erő

Hogyan válhat a sport egy közösség identitásának részévé, és hogyan hat a közösségre, ha szerves része a sport? Egyebek mellett ezen kérdésekre is keresi a választ Molnár Ede Károly, a Dinamo MitClima Bikexpert kerékpáros csapatának tagja, Európa-bajnok, Gombos Zoltán rendezvényszervező, a Székelyföldi Bringás Vándortábor útvonalfelelőse, illetve Zsigmond József önkormányzati képviselő, az Aktív Székelyföld Konferencia egyik ötletgazdája az Amikor a pálya otthon van – A sport mint identitásformáló erő című beszélgetésen. A Ma­thias Corvinus Collegium sepsiszentgyörgyi képzési központja által szervezett eseményre szeptember 30-án, kedden 18 órától kerül sor a Fidelitas Hotel Konferenciatermében (Gólya utca 14. szám). Jelentkezni az esemény Facebook-oldalán lehet.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és kedden Zágonban. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön az Akácos, Fülemüle (Rózsa és Hóvirág utca közötti szakasz) és Hóvirág utcában, illetve az utóbbi fölötti területen, a Varga Nándor, Diószeghy László, Lósy-Schmidt Ede, Millennium, Világlátó, Cserey Jánosné, András Sámuel, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Ion Luca Caragiale, Visky Árpád, Farkasverem és Ibolya utcában. Nem lesz víz a Vadász és Akácos utca Hóvirág utcán felül eső részein sem.

ÁRAMSZÜNET. Mától október 3-áig naponta 8–16 óráig Sepsibesenyőn és a Besenyői-tó környékén szünetel az áramszolgáltatás.

HOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. A második fél évre kivetett helyi adókat és illetékeket szeptember 30-ig lehet késedelmi kamat nélkül befizetni – adja hírül Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Ma és holnap az önkormányzat adóhivatalában 8–18 óráig fogadják az ügyfeleket. A helyi adók és illetékek a www.ghiseul.ro oldalon is befizethetők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. patika a szolgálatos.

Idősek világnapja Baróton

Barót város önkormányzata kezdeményezésére, Barót és a hozzá tartozó települések egyházközségei, oktatási és kulturális intézményei, a szociális szférában tevékenykedő civil szervezetek képviselői­nek együttműködésével az idősek világnapján, október 1-jén, szerdán 16 órától harmadik alkalommal szerveznek köszöntőünnepséget Baróton a posta mögötti, Kisboldogasszony utcai parkban (esős idő esetén a művelődési házban). A rendezvényen köszöntik mindazokat a házaspárokat, amelyek idén ünneplik házasságuk 50., illetve 60. évfordulóját. Az eseményt a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola erdővidéki citerás diákjainak előadása zárja (hangszeroktató: Fekete Hunor zenetanár, Nagyajta).