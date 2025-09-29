A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Könyvbemutató és búcsú
A Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpáros, lapunk mukatársai legújabb, A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét a Kézdialmás és Lemhény között található Szent Mihály-hegyi műemlék templomban mutatják be ma a 11 órai búcsús szentmisét követően.