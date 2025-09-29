A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 29., hétfő, Szabadidő
  • Az ősz hírnökei. Fotó: Gazda Zoltán
    Az ősz hírnökei. Fotó: Gazda Zoltán
Mi, hol, mikor?

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató és búcsú
A Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpáros, lapunk mukatársai legújabb, A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét a Kézdialmás és Lemhény között található Szent Mihály-hegyi műemlék templomban mutatják be ma a 11 órai búcsús szentmisét követően.
Szabadidő

Mit készítsünk ma? (Nagymamám töltött kosárkája)

Hozzávalók: 6–7 közepes krumpli, 1–2 evőkanál olaj, 1 kis cikk fokhagyma; a töltelékhez: 2–3 főtt tojás, 10–15 dkg felvágott (szalámi, párizsi, sonka, kolbász), 50 dkg félkemény sajt (vegyesen többféle), 1 kis fej hagyma, étel­ízesítő, só, bors, őrölt csípős paprika.
