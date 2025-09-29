Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nagymamám töltött kosárkájaMit készítsünk ma?

2025. szeptember 29., hétfő, Szabadidő

Hozzávalók: 6–7 közepes krumpli, 1–2 evőkanál olaj, 1 kis cikk fokhagyma; a töltelékhez: 2–3 főtt tojás, 10–15 dkg felvágott (szalámi, párizsi, sonka, kolbász), 50 dkg félkemény sajt (vegyesen többféle), 1 kis fej hagyma, étel­ízesítő, só, bors, őrölt csípős paprika.

Elkészítése 

A krumplit héjában megfőzzük, hagyjuk kihűlni, meghámozzuk, sózzuk, majd felhasználásig félretesszük. Egy tűzálló üvegtál aljába kevés olajat öntünk, és egyenletesen eloszlatjuk benne; kockára vágjuk a felvágottakat és a hagymát, a sajtfélék nagyobb részét lereszeljük a nagy lyukú reszelőn, valamint a kis lyukú részen a tojást. A krumplikat kettévágjuk, a belsejüket kikaparjuk, majd belesorakoztatjuk az előkészített üvegtálba, közéjük zúzott fokhagymát szórunk. Ezután minden félbevágott krumpli belsejébe néhány csepp olajat csepegtetünk, megszórjuk ételízesítővel, majd belerétegezzük a töltelék hozzávalóit: alulra reszelt tojást teszünk, utána a felkockázott felvágottakat és a hagymát. Sózzuk, borsozzuk, őrölt csípős paprikát hintünk rá, megszórjuk darabosra reszelt sajttal, ételízesítőt szórunk rá, pici olajat csepegtetünk a tetejére, végül kevés sajtot reszelünk az egészre az apró lyukú reszelőn. Az így előkészített töltött „kosárkákat” 200 Celsius-fokra hevített sütőben 20–25 perc alatt megsütjük. Fokhagymás tejföllel és savanyúsággal, meleg reggeliként tá­laljuk.

 

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 1,5 óraMegjelent a

 

100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-29 08:00 Cikk megjelenítése: 178 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 610
szavazógép
2025-09-29: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-09-29: Belföld - :

Baktériumfertőzésben halt meg hat csecsemő

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton Jászvásáron bejelentette, hogy a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) és a Sfânta Maria Gyermekkórház vezetőségének elbocsátását követelte, miután az egészségügyi intézményben az utóbbi időszakban kórházi fertőzés miatt meghalt hat, az intenzív osztályon kezelt csecsemő. A miniszter hangsúlyozta, hogy szükség esetén nem habozik értesíteni a legfőbb ügyészséget.
rel="noreferrer"