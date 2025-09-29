Baktériumfertőzésben halt meg hat csecsemő

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton Jászvásáron bejelentette, hogy a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) és a Sfânta Maria Gyermekkórház vezetőségének elbocsátását követelte, miután az egészségügyi intézményben az utóbbi időszakban kórházi fertőzés miatt meghalt hat, az intenzív osztályon kezelt csecsemő. A miniszter hangsúlyozta, hogy szükség esetén nem habozik értesíteni a legfőbb ügyészséget.

A kórházban a szombati ellenőrzéseket koordináló miniszter rámutatott: az egészségügyi intézményben nem tartották be az orvosi protokollumot, és a fertőzés felfedezése után is későn reagáltak, nem tették meg az intézkedéseket a fertőzés terjedésének megállítására. Emiatt a miniszter a kórház igazgatójának elbocsátását kérte a megyeitanács-elnöktől, ő maga pedig „mindenféle magyarázat vagy tárgyalás nélkül meneszti a Iaşi megyei DSP vezetőségét” – szögezte le.

Rogobete azt is elmondta, hogy a hét közepére várják a kórházban végzett vizsgálatok eredményeit, amelyeket azonnal közzé is fog tenni. „Amennyiben szolgálati gondatlanságot állapítanak meg, elküldöm a jelentések eredményeit a legfőbb ügyészségnek” – nyomatékosította.

Rogobete szerint az első vizsgálatokból az derült ki: a kórház szeptember 15-én értesítette először a DSP-t, hogy három páciensük a Serratia marcescens nevű baktériummal fertőződött meg, a közegészségügyi igazgatóság válasza pedig nagyon későn, csak szeptember 22-én érkezett meg. Rámutatott: a DSP képviselőinek az első esetek lejelentését követően azonnal ki kellett volna szállniuk ellenőrzésre a kórházhoz, figyelembe véve, hogy az intenzív osztályról volt szó, ahol csecsemőket kezeltek, illetve azt, hogy a kórház augusztusban is jelentett megfertőződéseket ezzel a baktériummal. „Mind a kórház, mind a DSP késett a reagálással” – szögezte le az egészségügyi miniszter.

Közben a Iaşi megyei egészségügyi igazgatóság 10–10 ezer lejes bírságot rótt ki a kórház epidemiológusára és intenzív terápiás orvosára a nozokomiális fertőzésekkel kapcsolatos törvényi előírások és eljárások be nem tartása miatt, a kórházat pedig 50 ezer lejre büntették meg. Ugyanakkor a kórház intenzív osztályának egyik részét ideiglenesen lezárták.

Nicuşor Dan államfő a kórházi fertőzések megelőzésére és leküzdésére irányuló tervet kér az egészségügyi minisztériumtól és a kormánytól. „Ez egy restanciája az egészségügyi rendszernek, amelyet már nem lehet tovább halogatni” – írta az elnök pénteki Facebook-bejegyzésében. Nicuşor Dan elfogadhatatlannak nevezte a történteket, ugyanakkor gyors kivizsgálást és a felelősök szankcionálását sürgette. „A gyermekek életét követelő hibákkal szemben zéró toleranciát kell tanúsítani – erről az elvről nem mondhatunk le. Ugyanakkor ez a szörnyű eset ismét ráirányítja a figyelmet egy évek óta fennálló strukturális problémára. Romániában a kórházi fertőzések és az elavult infrastruktúra veszélybe sodorja a betegek életét” – fogalmazott. Az elnök hangsúlyozta, Romániának új kórházakra, az intenzív osztályokon valós beruházásokra, valamint a fertőzések megelőzését és ellenőrzés alatt tartását célzó szigorú protokollokra van szükség.