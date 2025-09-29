Visszaeső a fenyegető leveleket küldő tinédzser

A bukaresti ítélőtábla a fenyegető e-maileket több száz iskolának és kórháznak elküldő 17 éves fiú 30 napos előzetes letartóztatásba helyezéséről döntött pénteken. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) terrorcélú fenyegetés bűncselekményének elkövetésével gyanúsítja a diákot.

A nyomozó hatóság szerint a fiút egy 14 éves lány segítette akciójában, szeptember 21. és 23. között körülbelül ezer intézmény e-mail-címére küldték el a fenyegető üzeneteket, amelyekben fegyveres támadások elkövetését vetítették elő azzal a céllal, hogy pánikot keltsenek és megfélemlítsék a lakosságot.

A Román Rendőrség szerint a hét elején az ország több iskolája és kórháza a következő fenyegető levelet kapta a hivatalos e-mail-címére: „Hétfő reggel két pisztollyal fogok belépni a kórházukba/iskolájukba, és megpróbálok minél több kárt okozni. Nem fogok megállni, sok pácienst/gyereket megölök, igazi mészárlást fogok véghezvinni, és amikor a rendőrség megérkezik, öngyilkos leszek. Készüljetek fel a hétfői mészárlásra. Mindannyian megérdemlitek, hogy szenvedjetek. Én mindennap szenvedek, utálom az életemet, ezért itt az ideje, hogy ti is ugyanazt érezzétek. Alig várom, hogy megöljelek titeket.”

A rendőröknek sikerült azonosítaniuk a fenyegető levelek küldőjét egy 17 éves fiú, egyik bukaresti iskola tanulója személyében.

A nyomozók kiderítették, hogy a fiúnak már korábban is voltak büntetőjogi problémái. 2024 decemberében a román tinédzsert egy New York-i bíró által kiadott elfogatóparancs alapján nemzetközi körözés alá helyezték több bűncselekmény elkövetése miatt: összeesküvés az Egyesült Államok ellen elkövetendő bűncselekmények elkövetésére, kiskorú szexuális kizsákmányolása, gyermekpornográfia birtoklása és terjesztése, államhatárokon átnyúló zsarolási fenyegetések, államközi kommunikációt érintő fenyegetések, tömegpusztító fegyverek használatával való fenyegetések, valamint az államhatárokon túlnyúló terrorista cselekedetekkel való fenyegetés.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) állítása szerint a fiatalember több száz bombafenyegetést küldött intézményeknek, és kiskorú lányokat vett rá manipulálás révén arra, hogy szélsőséges erőszakos cselekményekben, szexuális kizsákmányolásban vegyenek részt vagy önkárosítást kövessenek el.

Konkrétan, online üzenetküldő platformokon keresztül a román diák az Egyesült Államokban élő lányokat csábított el, majd arra ösztönözte őket, hogy szexuálisan explicit tartalmakat készítsenek és osszanak meg, valamint erőszakos cselekményekben vegyenek részt, beleértve a súlyos önkárosítást és az állatokkal szembeni kegyetlenkedést. Néha, amikor az áldozat nem volt hajlandó a kért explicit anyagokat megadni vagy erőszakos cselekményeket elkövetni, a román tinédzser bombafenyegetéseket küldött amerikai intézményeknek, az engedetlen lányt nevezve meg tettesnek.

A román és amerikai hatóságok által kihallgatott diák beismerte a vele szemben felhozott vádakat, nevezetesen, hogy megtanulta, hogyan kell különböző internetes alkalmazások segítségével telefonhívásokat kezdeményezni, és hogy 2022 decemberétől kezdve több mint 450 bombariadóval és/vagy tömeges lövöldözéssel való fenyegetést küldött iskoláknak.

Az FBI megpróbálta elérni, hogy a fiút Románia kiadja az Egyesült Államoknak, de a bukaresti ítélőtábla és a legfelsőbb bíróság megtagadta a kérést 2025 májusában, azzal indokolva a döntést, hogy a tinédzsert akár életfogytiglani börtönbüntetésre ítélhették volna az USA-ban.