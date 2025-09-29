Amint arról korábban beszámoltunk, a Tamási Áron Színházat 2022 júniusától Pál-Ferenczi Gyöngyi, a társulat színésze vezette megbízott igazgatóként, miután Bocsárdi László rendező (aki 2006-tól állt az intézmény élén) úgy döntött, visszalép, és aligazgatóként folytatja a munkáját. Az akkori bejelentéskor az is elhangzott, hogy az új igazgató megbízatása időszakos, a városháza versenyvizsgát ír majd ki a tisztség betöltésére, erre e hónap elején került sor. Azon túl, hogy a megbízotti tisztség csak meghatározott időre szól, a vizsgát azért is ki kellett írnia az önkormányzatnak, mert a színház épülete nemsokára alapos korszerűsítésen esik át, és az új igazgatónak ebben több alapvető feladata is lesz, amihez az szükséges, hogy teljes körű megbízatása legyen. A szeptember elején elfogadott határozat értelmében a jelentkezőknek e hónap 23-áig kellett benyújtaniuk a menedzseri tervüket, majd a pályázatok előzetes ellenőrzését követően az önkormányzat közzétette a pályázók nevét. A nyilvánosságra hozottak szerint a jelenlegi intézményvezető, Pál-Ferenczi Gyöngyi nem indul a tisztségért, a két jelölt pályázatai pedig megfeleltek a formai követelményeknek: Albu István színész, rendező, jelenleg a gyergyói Figura Stúdió Színház igazgatója, valamint Zakariás Zalán rendező menedzseri programját értékeli majd a fenntartó által kinevezett bizottság.

Amint az a versenyvizsga meghirdetéséről szóló városi tanácsi határozat elfogadásakor is elhangzott, az új igazgató személyéről szóló döntést kétfordulós kiértékelés keretében egy elbírálóbizottság hozza meg, ennek tagjainak legkevesebb kétharmada szakmabeli kell hogy legyen. Lapunk érdeklődésére az önkormányzat jelezte, a testület tagjainak nevét egyelőre az UNITER javaslatára nem hozzák nyilvánosságra, hogy elkerüljék az esetleges befolyásolásukat. A városháza közlése szerint a versenyvizsga további szakaszai az önkormányzat honlapján korábban már közzétett naptár szerint zajlanak. A bizottság tagjai szeptember 29. és október 3. között értékelik a benyújtott pályamunkákat. A továbbjutásért itt legalább 7-es értékelést szükséges elérni. Ezt a szakaszt követi október 7-én a pályázók személyes meghallgatása, amely során szóban ismertetik a menedzsmenttervüket. Ugyanazon a napon a verseny eredményét írásban közli az önkormányzat a pályázókkal, illetve közzé is teszik azt a hivatal és az intézmény székhelyén, valamint a városháza honlapján. Ezt követi a fellebbezési időszak, az esetleges óvások kiértékelése, e szakasz lezárultával, október 15-én teszik közzé a végső eredményeket.

Amint azt már jeleztük, a Tamási Áron Színház épületében az ősz folyamán általános felújítási munkálatok kezdődnek, az első fordulóban a műhelyeket és az irodahelyiségeket korszerűsítik, így a nagyterem ebben az évadban még használható lesz. A munkálatok a tervek szerint három évig tartanak, a következő évadban azonban már más helyszínt kell találni az előadásoknak.