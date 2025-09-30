Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, nagyszülő, dédnagyszülő,
jó rokon és barát,
SZABÓ MÁRIA,
a megyei kórház fertőzőosztályának volt asszisztensnője
85. életévében rövid szenvedés után 2025. szeptember 29-én visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése október 1-jén 11 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében,
drága Mama!
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csernátoni születésű sepsiszentgyörgyi
BIRÓ MATILDA
szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2025. október 1-jén 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335472
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
KÁNYÁDI BÉLA
életének 84. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 13 órakor
lesz Sepsiszentgyörgyön
a szemerjai új református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335456
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
MORARIU EMILIA
(Mica néni)
97 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.
Gyászoló hozzátartozói
4335457
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
HATOS ILONA
(szül. SORBÁN)
életének 79. évében hosszú, szeretetteljes, áldozatos élet után elhunyt.
Ő volt szeretett édesanyánk, aki mindig a gyermekeinek és a rászorultaknak szentelte magát. Szelídsége, bölcsessége, méltósága és szépsége örökre példaként marad meg számunkra.
Temetési szertartására 2025. október 1-jén 13 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi
köztemető ravatalozóházától.
Nyugodjon békében.
4335463
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni születésű
sepsiszentgyörgyi
özv. VASS ANNA
(szül. DIMA)
életének 81. évében hosszú betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 2-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket, egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335468
Mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a csíkszeredai születésű
SZÁNTÓ ZSOLT
életének 49., boldog házasságának 24. évében tragikus baleset után 2025. szeptember 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
A bodosi temetőben helyezzük örök nyugalomra október 1-jén, szerdán 14 órakor
a helyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szeptember 30-án, kedden 17 órától Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket
koszorú helyett egy szál
virággal róják le.
Emléke szívünkben örökké megmarad.
A gyászoló család
4335469
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, sógorasszony, rokon, szomszéd és jó barát, a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. HERMÁNY IRMA
(szül. LŐRINCZ)
71 éves korában, özvegységének 11. hónapjában rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 2-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335470
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi
id. SZAKÁCS ANDRÁSRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335458
Hálával és szeretettel
emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára,
FÉNYA SÁNDORRA
halálának hatodik hetében. Legyen békés a nyugalma.
A gyászoló család
4335460
Az idő telik, feledni nem
tudunk, / Bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk.
Fájó szívvel emlékezünk az
öt éve elhunyt drága
leányunkra, a jó feleségre,
a drága jó édesanyára,
PELMUS (KOVÁCS)
TÜNDÉRE.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335465