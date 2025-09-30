Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 30., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, anyós, nagyszülő, dédnagyszülő, 
jó rokon és barát,
SZABÓ MÁRIA,
a megyei kórház fertőzőosztályának volt asszisztensnője
85. életévében rövid szenvedés után 2025. szeptember 29-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése október 1-jén 11 órakor lesz a sepsiszent­györgyi közös temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében, 
drága Mama!
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csernátoni születésű sepsiszentgyörgyi
BIRÓ MATILDA
szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2025. október 1-jén 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi 
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335472
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
KÁNYÁDI BÉLA
életének 84. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 13 órakor 
lesz Sepsiszentgyörgyön 
a szemerjai új református 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335456
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
MORARIU EMILIA
(Mica néni)
97 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.
Gyászoló hozzátartozói
4335457
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
HATOS ILONA
(szül. SORBÁN)
életének 79. évében hosszú, szeretetteljes, áldozatos élet után elhunyt.
Ő volt szeretett édesanyánk, aki mindig a gyermekeinek és a rászorultaknak szentelte magát. Szelídsége, bölcsessége, méltósága és szépsége örökre példaként marad meg számunkra.
Temetési szertartására 2025. október 1-jén 13 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi 
köztemető ravatalozóházától.
Nyugodjon békében.
4335463
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni születésű 
sepsiszentgyörgyi
özv. VASS ANNA
(szül. DIMA)
életének 81. évében hosszú betegség után visszaadta 
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 2-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket, egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335468
Mély fájdalommal, 
de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy 
a csíkszeredai születésű
SZÁNTÓ ZSOLT
életének 49., boldog házasságának 24. évében tragikus baleset után 2025. szeptember 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
A bodosi temetőben helyezzük örök nyugalomra október 1-jén, szerdán 14 órakor 
a helyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szeptember 30-án, kedden 17 órától Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket 
koszorú helyett egy szál 
virággal róják le.
Emléke szívünkben örökké megmarad.
A gyászoló család
4335469
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, sógorasszony, rokon, szomszéd és jó barát, a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. HERMÁNY IRMA
(szül. LŐRINCZ)
71 éves korában, özvegységének 11. hónapjában rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 2-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új 
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335470
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi
id. SZAKÁCS ANDRÁSRA ­halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335458
Hálával és szeretettel 
emlékezünk a szeretett 
férjre, édesapára, 
FÉNYA SÁNDORRA
halálának hatodik hetében. Legyen békés a nyugalma.
A gyászoló család
4335460
Az idő telik, feledni nem 
tudunk, / Bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk. 
Fájó szívvel emlékezünk az 
öt éve elhunyt drága 
leányunkra, a jó feleségre, 
a drága jó édesanyára, 
PELMUS (KOVÁCS) 
TÜNDÉRE. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335465

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-30 00:00 Cikk megjelenítése: 218 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 614
szavazógép
2025-09-29: Közélet - Hecser László:

Szárazajta örök fájdalma

Nincs olyan év, hogy szeptember 26-án Szárazajtán tizenhárom nevet ne olvassanak fel az iskola előtti téren felállított bazaltköves emlékműről. Elekes Lajosra, Gecse Bélára, Nagy Andrásra, Nagy D. Józsefre, Nagy Sándorra, Málnási Józsefre, Németh Gyulára, Németh Izsákra, Szabó Beniámra, Szép Albertre, Szép Albertné Málnási Reginára, Szép Bélára és Tamás Lászlóra, azaz a szárazajtai mártírokra emlékeznek.
2025-09-30: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Bartók Sepsiszentgyörgyön
Szeptember 30. és október 4. között Bartók Sepsiszentgyörgyön címmel különleges kulturális eseménysorozat zajlik a megyeszékhelyen, mellyel a világhírű zeneszerző, Bartók Béla 1927-es sepsiszentgyörgyi látogatásának és a Székely Nemzeti Múzeumban adott koncertjének közelgő századik évfordulóját ünneplik. A rendezvény öt koncerttel várja az érdeklődőket, a zenei programokat színes kísérőesemények egészítik ki: biciklis felvonulás, vezetett zenetörténeti séta, amely során Bartók sepsiszentgyörgyi látogatásának emlékei elevenednek meg. A programban: ma 18 órától Bartók Ride – biciklis felvonulás Bartók Béla emlékére; október 1-jén, szerdán 18 órától a ClariStrings Duo koncertje a  Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében; október 2-án, csütörtökön 18 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar Vonósnégyes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Jegyek a városi jegyirodában, az eventim.ro oldalon kaphatók, illetve elérhetők a helyszínen is.
rel="noreferrer"