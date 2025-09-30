Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós, nagyszülő, dédnagyszülő,

jó rokon és barát,

SZABÓ MÁRIA,

a megyei kórház fertőzőosztályának volt asszisztensnője

85. életévében rövid szenvedés után 2025. szeptember 29-én visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése október 1-jén 11 órakor lesz a sepsiszent­györgyi közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodj békében,

drága Mama!

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csernátoni születésű sepsiszentgyörgyi

BIRÓ MATILDA

szerető szíve életének 90. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2025. október 1-jén 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335472

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

KÁNYÁDI BÉLA

életének 84. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 13 órakor

lesz Sepsiszentgyörgyön

a szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335456

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

MORARIU EMILIA

(Mica néni)

97 éves korában csendesen elhunyt.

Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.

Gyászoló hozzátartozói

4335457

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

HATOS ILONA

(szül. SORBÁN)

életének 79. évében hosszú, szeretetteljes, áldozatos élet után elhunyt.

Ő volt szeretett édesanyánk, aki mindig a gyermekeinek és a rászorultaknak szentelte magát. Szelídsége, bölcsessége, méltósága és szépsége örökre példaként marad meg számunkra.

Temetési szertartására 2025. október 1-jén 13 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi

köztemető ravatalozóházától.

Nyugodjon békében.

4335463

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. VASS ANNA

(szül. DIMA)

életének 81. évében hosszú betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 2-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket, egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

4335468

Mély fájdalommal,

de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy

a csíkszeredai születésű

SZÁNTÓ ZSOLT

életének 49., boldog házasságának 24. évében tragikus baleset után 2025. szeptember 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

A bodosi temetőben helyezzük örök nyugalomra október 1-jén, szerdán 14 órakor

a helyi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás szeptember 30-án, kedden 17 órától Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket

koszorú helyett egy szál

virággal róják le.

Emléke szívünkben örökké megmarad.

A gyászoló család

4335469

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, sógorasszony, rokon, szomszéd és jó barát, a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. HERMÁNY IRMA

(szül. LŐRINCZ)

71 éves korában, özvegységének 11. hónapjában rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 2-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

4335470

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi

id. SZAKÁCS ANDRÁSRA ­halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335458

Hálával és szeretettel

emlékezünk a szeretett

férjre, édesapára,

FÉNYA SÁNDORRA

halálának hatodik hetében. Legyen békés a nyugalma.

A gyászoló család

4335460

Az idő telik, feledni nem

tudunk, / Bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk.

Fájó szívvel emlékezünk az

öt éve elhunyt drága

leányunkra, a jó feleségre,

a drága jó édesanyára,

PELMUS (KOVÁCS)

TÜNDÉRE.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335465