Két rangadót rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában. A listavezető Kovászna és a táblázatban harmadik Barót is hazai környezetben győzött: előbbi Árkos, utóbbi a címvédő Zágon ellen gyűjtötte be a három pontot, így az orbaiszéki és az erdővidéki csapat továbbra is veretlen.

Maksa fordulatos mérkőzésen diadalmaskodott az újonc Zágonbárkány felett, viszont a Perkő meglepetésre vereséget szenvedett Bodzaforduló vendégeként, ezáltal a bodzavidéki együttes első sikerét ünnepelhette a mostani idényben, ráadásul elmozdult a rangsor utolsó helyéről. Bardoc idegenben hozta a kötelezőt, ezúttal Csernáton otthonában győzedelmeskedett, és őrzi hibátlan mérlegét. Papolc kiütéses diadalt aratott, mivel nyolcszor talált a sereghajtó Uzon kapujába, míg Nagyajta hazai pályán maradt alul, miután csak szépítésre futotta az erejéből Szitabodza ellen.

Eredmények: * 5. forduló: Perkő–Papolc 8–1 (gólszerzők: Papp Levente 19., 87., Vulcan Adrian 39., Mátyus Márk 42., Pál Bence 61., 81., Fábián Hunor 64., Bede Roland 72., illetve Berszán Imre 85.) * 6. forduló: Barót–Zágon 3–0 (gsz.: Szabó Zsolt 34., Pakuci Tamás 45. – öngól, Csog Csongor 89.), Maksa–Zágonbárkány 3–2 (gsz.: László Zsolt 1., Király Nándor 30., 74., illetve David Popica 36., Răzvan Banciu 61.), Bodzaforduló–Perkő 3–1 (gsz.: Marian Iacob 50., Andrei Crișan 55., David Banciu 58., illetve Pál Bence 89.), Csernáton–Bardoc 1–4 (gsz.: Bod Szilveszter 43., illetve Dobai Henrik 29., Bedő István 33., Orbán Balázs 38., 46.), Nagyajta–Szitabodza 1–3 (gsz.: Zsombori Zsolt 59. – tizenegyesből, illetve George Chelemen 8., Andrei Lenghen 36., Constantin Bularca 84.), Papolc–Uzon 8–1 (gsz.: Mătăsaru Erik 5., 22., 31., 49., Kovács Tibor 28., Bajkó Norbert 41., Claudiu Rădulescu 71., 86., illetve Dumitru Crețu 90.), Kovászna–Árkos 2–0 (gsz.: Alin Damian 14., Ionuț Vișan 19.), Szentkatolna szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna 6 0 0 34–0 18

2. Bardoc 5 0 0 25–2 15

3. Barót 4 1 0 31–8 13

4. Zágon 4 0 2 21–9 12

5. Árkos 4 0 2 21–10 12

6. Szitabodza 3 0 2 19–10 9

7. Perkő 2 2 2 14–10 8

8. Zágonbárkány 2 1 3 18–16 7

9. Papolc 2 0 4 15–31 6

10. Maksa 2 0 4 10–26 6

11. Szentkatolna 1 2 2 9–15 5

12. Nagyajta 1 1 3 5–20 4

13. Csernáton 1 0 4 6–17 3

14. Bodzaforduló 1 0 5 8–29 3

15. Uzon 0 1 5 5–38 1

A hetedik forduló programja: * október 4., szombat: Uzon–Bodzaforduló (11 óra), Árkos–Zágonbárkány (17 óra) * október 5., vasárnap: Szitabodza–Barót (13 óra), Csernáton–Maksa (16 óra), Bardoc–Nagyajta (16 óra), Zágon–Szentkatolna (16 óra), Perkő–Kovászna (16 óra), Papolc szabadnapos. (miska)