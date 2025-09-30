Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaBarót és Kovászna is rangadót nyert

2025. szeptember 30., kedd, Sport

Két rangadót rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában. A listavezető Kovászna és a táblázatban harmadik Barót is hazai környezetben győzött: előbbi Árkos, utóbbi a címvédő Zágon ellen gyűjtötte be a három pontot, így az orbaiszéki és az erdővidéki csapat továbbra is veretlen.

Maksa fordulatos mérkőzésen diadalmaskodott az újonc Zágonbárkány felett, viszont a Perkő meglepetésre vereséget szenvedett Bodzaforduló vendégeként, ezáltal a bodzavidéki együttes első sikerét ünnepelhette a mostani idényben, ráadásul elmozdult a rangsor utolsó helyéről. Bardoc idegenben hozta a kötelezőt, ezúttal Csernáton otthonában győzedelmeskedett, és őrzi hibátlan mérlegét. Papolc kiütéses diadalt aratott, mivel nyolcszor talált a sereghajtó Uzon kapujába, míg Nagyajta hazai pályán maradt alul, miután csak szépítésre futotta az erejéből Szitabodza ellen.

Eredmények: * 5. forduló: Perkő–Papolc 8–1 (gólszerzők: Papp Levente 19., 87., Vulcan Adrian 39., Mátyus Márk 42., Pál Bence 61., 81., Fábián Hunor 64., Bede Roland 72., illetve Berszán Imre 85.) * 6. forduló: Barót–Zágon 3–0 (gsz.: Szabó Zsolt 34., Pakuci Tamás 45. – öngól, Csog Csongor 89.), Maksa–Zágonbárkány 3–2 (gsz.: László Zsolt 1., Király Nándor 30., 74., illetve David Popica 36., Răzvan Banciu 61.), Bodzaforduló–Perkő 3–1 (gsz.: Marian Iacob 50., Andrei Crișan 55., David Banciu 58., illetve Pál Bence 89.), Csernáton–Bardoc 1–4 (gsz.: Bod Szilveszter 43., illetve Dobai Henrik 29., Bedő István 33., Orbán Balázs 38., 46.), Nagyajta–Szitabodza 1–3 (gsz.: Zsombori Zsolt 59. – tizenegyesből, illetve George Chelemen 8., Andrei Lenghen 36., Constantin Bularca 84.), Papolc–Uzon 8–1 (gsz.: Mătăsaru Erik 5., 22., 31., 49., Kovács Tibor 28., Bajkó Norbert 41., Claudiu Rădulescu 71., 86., illetve Dumitru Crețu 90.), Kovászna–Árkos 2–0 (gsz.: Alin Damian 14., Ionuț Vișan 19.), Szentkatolna szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                     6              0              0              34–0       18

2. Bardoc                         5              0              0              25–2       15

3. Barót                            4              1              0              31–8       13

4. Zágon                           4              0              2              21–9       12

5. Árkos                            4              0              2              21–10    12

6. Szitabodza                  3              0              2              19–10      9

7. Perkő                           2              2              2              14–10      8

8. Zágonbárkány            2              1              3              18–16      7

9. Papolc                          2              0              4              15–31      6

10. Maksa                        2              0              4              10–26      6

11. Szentkatolna            1              2              2                9–15      5

12. Nagyajta                   1              1              3                5–20      4

13. Csernáton                1              0              4                6–17      3

14. Bodzaforduló          1              0              5                8–29      3

15. Uzon                         0              1              5                5–38      1

A hetedik forduló programja: * október 4., szombat: Uzon–Bodzaforduló (11 óra), Árkos–Zágonbárkány (17 óra) * október 5., vasárnap: Szitabodza–Barót (13 óra), Csernáton–Maksa (16 óra), Bardoc–Nagyajta (16 óra), Zágon–Szentkatolna (16 óra), Perkő–Kovászna (16 óra), Papolc szabadnapos. (miska)

