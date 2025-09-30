Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Szennyvízhálózat épül a Jókai Mór utcában

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

Mintegy 760 ezer eurós beruházás révén épül meg a szennyvízhálózat Sepsiszentgyörgyön a Jókai Mór utcában, a munkálatot a megyeszékhelyi Baumeister Kft. végzi. Az erre vontakozó szerződést a múlt héten írták alá a kivitelező, illetve a regionális vízszolgáltató képviselői. 

    A Jókai Mór utca. Fotó: Nagy D. István

Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. vezérigazgatója lapunk érdeklődésére úgy becsülte, várhatóan két-három héten belül elkezdődhet a munkálat, melyre a terv szerint kilenc hónapja van a kivitelezőnek: a vezetékeket hat hónap alatt kell lefektetni, a fogyasztók hálózatra való csatlakoztatását pedig ezt követően, három hónap alatt kell megoldani. 

A beruházás kapcsán a Hydrokov Rt. közölte, a Jókai utcában két párhuzamosan futó vezetéket telepítenek, egy 1344 m hosszú gravitációs szennyvízvezetéket, illetve egy közel 1400 méteres nyomóvezetéket (utóbbiban szivattyú mozgatja a szenny­vizet), valamint négy nagy teljesítményű szennyvízátemelő szivattyút is. A szivattyúházakat betonból öntik majd ki. Jelezték, hogy a szenny­vízhálózat kiépítése egy összehangolt, teljes közművesítést célzó projekt része, így a csatornahálózati munkálatok lezárultával a Jókai Mór utcát újraaszfal­tozzák, és az utcai közvilágítás is megújul.  

„A campus építése, illetve az Illyefalva községben zajló szennyvízhálózati munka további nyomós okokat adott arra, hogy a Jókai utcában kiépítsük a szennyvízhálózatot. Nagy méretű befektetésről van szó, amelyet a saját befektetési alapunkból finanszírozunk teljes egészében” – fejtette ki Kozsokár Attila vezérigazgató. 

