NÃ©gy Ã©v utÃ¡n visszakÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt korÃ¡bbi, felÃºjÃ­tott otthonÃ¡ba a sepsiszentgyÃ¶rgyi KÅ‘rÃ¶si Csoma SÃ¡ndor NapkÃ¶zi Otthon, amelynek kis lakÃ³i Ã¶rÃ¶mmel vettÃ©k birtokba az Ã©pÃ¼let belsÅ‘ tereit Ã©s az udvart. A jÃ¡tszÃ³tÃ©r bÃºtorainak felszerelÃ©se Ã©s a homokozÃ³ ugyan mÃ©g vÃ¡rat magÃ¡ra, de ettÅ‘l eltekintve az ovisok, a pedagÃ³gusok Ã©s a dadÃ¡k jÃ³l Ã©rzik magukat itt, ahol naponta Ã¶tven gyermek lÃ©p be a kapun.

Amikor a felÃºjÃ­tÃ¡si munkÃ¡latok megkezdÃ©sekor, 2021 mÃ¡jusÃ¡ban a napkÃ¶zis programmal mÅ±kÃ¶dÅ‘ Ã³voda nÃ©hÃ¡ny hÃ¡zzal arrÃ©bb kÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt, az Arcon vÃ¡llalkozÃ¡s egykori, KÃ©pÃ­rÃ³-hÃ¡zkÃ©nt ismert szÃ©khelyÃ©re, nem gondoltÃ¡k, hogy nÃ©gy Ã©vre tÃ¡vozik az intÃ©zmÃ©ny a sajÃ¡t otthonÃ¡bÃ³l. Az Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã¡ltal bÃ©relt helyszÃ­n bevÃ¡lt, de a 2013-tÃ³l a sepsiszentgyÃ¶rgyi ReformÃ¡tus KollÃ©giumhoz tartozÃ³ Ã³voda vÃ¡rta, hogy visszakÃ¶ltÃ¶zhessen megszokott helyÃ©re.Â

Az Ã©pÃ¼letet az Ã¶nkormÃ¡nyzat felÃºjÃ­totta Ã©s egy kis szÃ¡rnnyal bÅ‘vÃ­tette, ahol mÃ³dszertani termet alakÃ­tanak ki az Ã³vodÃ¡ba bejÃ¡rÃ³ logopÃ©dus, pszicholÃ³gus Ã©s fejlesztÅ‘ pedagÃ³gus szÃ¡mÃ¡ra, ennek berendezÃ©se mÃ©g hÃ¡travan. A korÃ¡bbi, Ã¡tjÃ¡rÃ³s csoporttermek helyett kÃ¼lÃ¶n bejÃ¡ratÃº termeket alakÃ­tottak ki, bÅ‘vÃ¼lt a mosdÃ³, van egy kis elÅ‘kÃ©szÃ­tÅ‘ konyha â€“ a fÅ‘zÃ©s a Gulliver NapkÃ¶zi Otthonban tÃ¶rtÃ©nik â€“, raktÃ¡r, egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi elkÃ¼lÃ¶nÃ­tÅ‘, Ã©s az udvar is hamarosan benÃ©pesÃ¼l jÃ¡tszÃ³tÃ©ri bÃºtorokkal, illetve elkÃ©szÃ¼l a homokozÃ³.

A felÃºjÃ­tott Ã³vodÃ¡n kÃ©rÃ©sÃ¼nkre Vas EnikÅ‘ Margit, az Ã³voda irÃ¡nyÃ­tÃ³ja vezetett vÃ©gig, aki minden lÃ©pÃ©snÃ©l elmagyarÃ¡zta, mi az Ãºj Ã©s mi az, amit mÃ©g ki kell cserÃ©lni a rÃ©gi bÃºtorokbÃ³l. Azt lÃ¡ttuk, annyira helyÃ©n van minden, annyira a gyermekek kÃ©nyelmÃ©t szolgÃ¡lja, hogy ami mÃ©g hÃ¡travan, nem akadÃ¡lyozza a zÃ¶kkenÅ‘mentes mÅ±kÃ¶dÃ©st.

A ReformÃ¡tus KollÃ©gium mint anyaintÃ©zmÃ©ny nagy gondot fordÃ­t arra, hogy a legkisebbeknek is adottak legyenek a legjobb feltÃ©telek a fejlÅ‘dÃ©shez â€“ mondta megkeresÃ©sÃ¼nkre Antal AnnamÃ¡ria iskolaigazgatÃ³. EzÃ©rt folyamatosan kÃ¶veti a nÃ©gy Ã©v utÃ¡n sajÃ¡t helyÃ©re visszakÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt Ã³voda sorsÃ¡t. A Refi (a kollÃ©gium kÃ¶zhasznÃ¡latban lÃ©vÅ‘ neve) igazgatÃ³ja elmondta, nagy Ã¶rÃ¶m szÃ¡mukra, hogy az Ã³voda ismÃ©t a KÅ‘rÃ¶si Csoma SÃ¡ndor utca 32. szÃ¡m alatt mÅ±kÃ¶dik, Ã©s kÃ¶veti, hogy a belsÅ‘ Ã©s a kÃ¼lsÅ‘ berendezÃ©s hÃ¡tralÃ©vÅ‘ rÃ©sze is mihamarabb a helyÃ©re kerÃ¼ljÃ¶n.

Hogy mennyire egysÃ©gben gondolkodik a ReformÃ¡tus KollÃ©gium az Ã³vodÃ¡tÃ³l a kÃ¶zÃ©piskolÃ¡ig tartÃ³ sajÃ¡t oktatÃ¡si rendszerÃ©ben, abbÃ³l is lÃ¡tszik, hogy az iskolalelkÃ©sz az oviban is tart hetente egy vallÃ¡sos tevÃ©kenysÃ©get, a nagyobb diÃ¡kok pedig a kisebbekhez lÃ¡togatnak segÃ­tÅ‘ szÃ¡ndÃ©kkal. Ezt tettÃ©k az Ãºj tanÃ©v elsÅ‘ hetÃ©ben a tizedikesek, akik az elsÅ‘ napok beszoktatÃ³ idÅ‘szakÃ¡ban a legkisebb ovisokat bÃ¡torÃ­tottÃ¡k, hogy ne fÃ©ljenek szÃ¼leiktÅ‘l tÃ¡vol maradni, Ã©s mÃ³kÃ¡s tevÃ©kenysÃ©gekbe vontÃ¡k be a gyermekeket.

Ã©Â­rÅ‘l, programjairÃ³l ismert KÅ‘rÃ¶si Csoma SÃ¡ndor NapkÃ¶zi Otthon visszatalÃ¡lt a sajÃ¡t ÃºtjÃ¡ra, csupÃ¡n az a kÃ©rdÃ©s, a minden tanintÃ©zmÃ©nyt Ã©rintÅ‘ lÃ©tszÃ¡mapadÃ¡s meg tudja-e tartani az ilyen kis kÃ¶zÃ¶ssÃ©geket. SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n ennek az Ã³vodÃ¡nak tÃ¶bb Ã©vtizedes hagyomÃ¡nya van, az elÅ‘tte itt mÅ±kÃ¶dÅ‘ reformÃ¡tus elemi iskola is letette az alapjait a kisdedoktatÃ¡snak, ezÃ©rt remÃ©lhetÅ‘, hogy a megÃºjulÃ³ Ã³voda nemcsak infrastruktÃºrÃ¡ban, hanem lÃ©tszÃ¡mban is gyarapodni fog. Ebben bÃ­zik az anyaintÃ©zmÃ©ny Ã©s az egysÃ©g vezetÅ‘je is, akik hisznek abban, az az Ã©rtÃ©krend, amelyet kÃ¶vetnek, kÃ¶zvetÃ­tenek, nem nÃ©hÃ¡ny Ã©vre, hanem Ã¶rÃ¶kre Ã©rvÃ©nyes.