SepsiszentgyörgyMég mindig kerül elhagyott járgány

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

E hónapban is folytatta az elhagyottnak minősülő személygépkocsik elszállítását a közterületekről Sepsiszentgyörgyön az önkormányzat alárendeltségében működő helyi rendőrség. Szeptember 12-én öt ilyen járművet szállítottak el, ezek egy része nagyjából használhatatlan állapotban volt. A lefoglalt és elszállított autókat a tulajdonosaik a városi kertészet telephelyén válthatják ki, ellenkező esetben a város ócskavasként értékesíti azokat.

  • Láthatóan leromlott állapotban lévő vagy jó ideje használaton kívüli autókat szállítanak el közterületről. Fotó: Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége
    Láthatóan leromlott állapotban lévő vagy jó ideje használaton kívüli autókat szállítanak el közterületről. Fotó: Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége

Mint ismert, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által felállított kritérium szerint az a jármű minősül elhagyottnak, amelynek nincs biztosítása, le van járva a műszaki vizsgája, illetve szemmel láthatóan jó ideje nem mozdították el. A helyi rendőrség évente több akciót is szervez, ugyanis elhagyottnak számító, közterületet foglaló járművek időről időre felbukkannak a város különböző részein. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a szeptemberben elszállított gépjárművekkel újabb parkolóhelyeket szabadítottak fel a városban. 

A hatóság közölte, hogy az utóbbi időben csökkent a lakóövezetekben hátrahagyott, láthatóan leromlott állapotú – vagy legalábbis érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező – autók száma, de időközönként még találnak ilyeneket. A pénteken begyűjtött autók közül kettő volt ilyen. 

Az egyiket az Esthajnalcsillag utcából vitték el. Nem ez volt az első eset, hogy a helyi rendőrség le akarta foglalni a járművet, amelyet állapota alapján csak alkatrészekért tarthatott a gazdája, ám a tulajdonos korábban megígérte, hogy elviszi az autót, és többé nem hagyja közterületen. Ez nem történt meg, ezért el kellett szállítani. 

A másik, szintén lakónegyedből elszállított autó bérelt parkolóhelyen állt a Grigore Bălan tábornok úton, de szemmel láthatóan nem volt működőképes állapotban. Ez több problémát is felvet. Egyrészt a lakótelepi parkolók bérlésére vonatkozó szabályzat előírja, hogy az ilyen helyek igénybevételéhez a járműnek érvényes műszaki vizsgával kell rendelkeznie, azaz működőképes kell hogy legyen, ne egy roncs fogalja a helyet olyan körülmények között, hogy a parkolás komoly gondot jelent Sepsiszentgyörgyön. Egy másik probléma, hogy vélhetőleg a parkolóhelyet ilyen esetekben egy másik, működőképes autóra váltották ki (csak ilyenre lehetséges), ami azt jelenti, hogy a tulajdonos azt máshol helyezi el, míg az általa bérelt helyen a használaton kívüli járműve áll. Amint az a helyi rendőrség tájékoztatásában is szerepel, gyakran az ilyen működésképtelen járműveket lomtárnak használják a tulajdonosaik, és ebben az esetben is ez volt a helyzet.

A hatóság emberei további két járművet az Oltmező úti szociális tömbházak közeléből szállítottak el, ezek nem parkolókat foglaltak el, de közterületen hagyták azokat a gazdáik, és ebben az esetben is jó ideje használaton kívüli járművekről volt szó. 

Fontos tudnivaló, hogy az elhagyottnak tűnő gépkocsikat a helyi rendőrség az azonosításuk után nem szállítja el azonnal, először felszólítják a tulajdonost (a jármű szélvédőjén hagyják a vonatkozó iratot), lehetőséget adva, hogy járművét elvigye a közterületről. Erre a felszólítástól számítva tíz munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben ez nem történik meg, következik az elszállítás. 

A gépkocsikat a tulajdonosaik az elszállítástól számított 10 napon belül visszaválthatják, ha ezt nem teszik meg, a város ócskavasként értékesíti azokat. A kiváltáskor a tulajdonosnak az elszállítás díját, valamint 100 lej napi tárolási díjat is ki kell fizetnie.

Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-30
