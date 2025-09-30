Meghalt még egy csecsemő azok közül, akik megfertőződtek a jászvásári Sfânta Maria Gyermekkórházban. A kórház igazgatóját, aki ideiglenes jelleggel volt tisztségben, leváltották, de orvosigazgató marad.

A kórházi fertőzés hetedik áldozata egy három hónapos kislány, aki nyelőcső-rendellenesség miatt szorult kórházi kezelésre; szeptember 13-án átszállították a jászvásári kórházból a bukaresti Grigore Alexandrescu Kórházba, amelynek tájékoztatása szerint a csecsemőnek már a beutalásakor rendkívül súlyos volt az állapota, és az orvosok minden igyekezete ellenére nem tudták megmenteni az életét. A jászvásári Sfânta Maria Gyermekkórház intenzív osztályán szeptemberben kilenc beutalt gyermek fertőződött meg a Serratia marcescens baktériummal, és közülük immár heten meghaltak.

Costel Alexe Iaşi megyei tanács­elnök hétfőn sajtótájékoztatón bejelentette, hogy menesztette a jászvásári Sfânta Maria Gyermekkórház igazgatóját, a tisztséget ügyvivő jelleggel betöltő Cătălina Ionescu orvost, aki visszatér korábbi, orvosigazgatói tisztségébe. A megyevezető hangsúlyozta, hogy csak azt követően nyilatkoznak és szolgáltatnak majd adatokat a kórházban történtekről, miután az egészségügyi tárca ellenőrző testületének és az Állami Egészségügyi Felügyeletnek a jelentése elkészül. A megüresedett menedzseri tisztségbe Radu Constantin Luca főorvost javasolják, aki 2007 óta dolgozik a kórháznál, előbb rezidensként, majd 2014-től szakorvosként.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken jelentette be, hogy kiküldte a tárca ellenőrző testületét a jászvásári Sfânta Maria Gyermekkórházhoz, ahol az elmúlt napokban hat egy éven aluli csecsemő halt meg a Serratia marcescens nevű baktériummal való megfertőződés miatt. A miniszter szombaton maga is ellátogatott a helyszínre, ahol azt nyilatkozta, hogy ennél nagyobb adminisztratív és eljárási káoszt még nem látott, de gondatlanságra utaló jelek is vannak. Hangsúlyozta, hogy a nemrég felújított kórház felszereltsége kiváló, de látott műkörmös, felékszerezett asszisztensnőket is az intenzív osztályon, ami tilos. Leszögezte: a fertőzések korlátozását célzó eljárások nem opcionálisak, hanem kötelező érvényűek, kérte az egészségügyi vezetők menesztését és szigorú felelősségre vonást ígért.

Ugyancsak pénteken az akkor még tisztségben levő ideiglenes kórházigazgató, Cătălina Ionescu azt nyilatkozta, hogy az intenzív osztályon kezelt kilenc gyermek közül hat vesztette életét. Az első elhalálozás szeptember 7-én történt, az utolsó kettő a pénteki nap folyamán. Elmondása szerint az alapbetegségük miatt mindegyik gyermek immunhiányos volt, többségüket már két-három hónapja a kórházban kezelték, néhányan közülük több műtéten estek át. Hozzátette: a nedves környezetet kedvelő Serratia marcescens baktérium légúti vagy vizeletfertőzéseket, de súlyos szepszist is okozhat. Valamennyi megfertőződött gyermeket az intenzív osztály A szárnyában ápolták, így azt az épületrészt teljesen lezárták a fertőzési góc felszámolásáig.

A Iaşi megyei egészségügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a Sfânta Maria Gyermekkórház az idei első negyedévben 75, a másodikban 87 nozokomiális fertőzést jelentett, ezek közül 28, illetve 36 az intenzív osztályon történt.