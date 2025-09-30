Kérik Potráék kiadatását

Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai megerősítették Horaţiu Potra román zsoldosvezér és fia, valamint egy másik családtagjuk letartóztatását – tudatja az igazságügyi minisztérium, amelynek közleménye szerint a tárca illetékesei tegnap videókonferencián egyeztettek az emírségekbeli hatóságokkal, és tárgyaltak a letartóztatott személyek Romániának történő kiadatását célzó eljárásról is, erről azonban egyelőre nem hoznak nyilvánosságra részleteket.

Horaţiu Potra zsoldosvezért, a fiát, Dorian Potrát és egy másik rokonukat, Alexandru Potrát a múlt héten vették őrizetbe a dubaji repülőtéren. Mindhárman még az év elején szöktek meg az országból, így távollétükben letartóztatási parancsot adtak ki ellenük. A legfőbb ügyészség a hónap közepén emelt vádat a zsoldosvezér, illetve zsoldoscsapatának további 20 tagja ellen az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet, a fegyvertartás szabályainak megsértése és robbanóanyaggal való visszaélés miatt. Ugyanebben az ügyben állítják bíróság elé Călin Georgescu volt államfőjelöltet is az alkotmányos rend megdöntésének kísérletében való bűnrészesség vádjával. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után a ciolpani-i farmon szervezett titkos találkozón.