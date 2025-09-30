Költségvetés-kiigazítási tervezet

Az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium, illetve az egészségügyi és a szállításügyi minisztérium költségvetése csökken, míg a pénzügyi, a fejlesztési és a munkaügyi tárca több pénzből gazdálkodhat az év hátralevő részében – derül ki a költségvetés-kiigazítás hétfőn este közzétett tervezetéből.

A pénzügyminisztérium honlapján elérhető jogszabályjavaslat szerint az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium éves előirányzata 3,24 milliárd lejjel csökken, de a személyi kiadásokra fordítható összeget kiegészítik 2,2 millió lejjel. Az egészségügyi minisztériumtól 2,66 milliárd lejt, a szállításügyi minisztériumtól 1,85 milliárd lejt vonnak el. Ezzel szemben a pénzügyminisztérium költségvetését 20,07 milliárd lejjel kiegészítik. Az összegből 12,09 milliárd lejre a kamatköltségek fedezéséhez van szükség, 500 millió lej a kormány tartalékalapjába kerül, több mint 7 millió lejt pedig az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt beruházásokra szánnak. A tervezet szerint a munkaügyi minisztérium mintegy 5,52 milliárd lejjel több pénzből gazdálkodhat az idén, a fejlesztési tárca költségvetését 2,47 milliárd lejjel egészítik ki. Ebből 1,5 milliárd lejt a PNRR-be foglalt beruházásokra, 1 milliárd lejt pedig az Anghel Saligny program projektjeire szánnak. A költségvetés-kiigazítás tervezete a korábbi 7 százalék helyett 8,4 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol.