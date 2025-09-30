Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hírsaláta

2025. szeptember 30., kedd, Belföld

HAVAT HOZOTT SZENT MIHÁLY. Hétfőre virradóra az ország több pontján is havazott, a webkamerák élőképe szerint néhány centis hóréteg képződött a Madarasi Hargitán, a Fogarasi-havasokban a Bâlea-tónál, illetve a Páreng-hegység és a Kudzsiri-havasok környékén is.

  • Az első hó a Madarasi Hargitán. Fotó: Facebook / Madarasi Hargita
A Meteoplus olyan videót is megosztott, amelyen az látszik, hogy a Radnai-havasok lábánál, Suceava megyében, Bukovinában is pilinkélt a hó hétfő reggel. Az eddig lehullott hó még nem okoz gondot a közlekedésben, de a Bâlea-tó körzetének munkatársai hóekével felszerelt gépekkel járnak, és csúszásgátlót is szórnak, mert a következő napokban sarkköri hideg levegő beáramlására lehet számítani. Mihai Timu, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa szerint kedd reggelre vékony hóréteg is kialakulhat, főként a Keleti-Kárpátok északi részén. (Transtelex)

KIGYULLADT EGY SZÁLLODA. Heves tűz ütött ki hétfő reggel egy Prahova-völgyi szállodában, Tătărani faluban. A lángok a tetőn csaptak fel; a tűz kitörésének pillanatában az épületben öt személy tartózkodott, hárman kimenekültek, két fiatal (21 és 24 éves) nőnek azonban már csak a szénné égett holttestét találták meg a tűzoltók. A szállodát egyébként szeptember 16-án éppen a tűzvédelmi hiányosságok miatt záratta be a katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU), a tulajdonos cég azonban szeptember 19-én a zárópecsét eltávolítását kérte, hogy elvégeztesse a törvényes működéshez szükséges munkálatokat. A hírek szerint a munkálatokat végző nepáli munkások tartózkodtak a szállodában. A tüzet vélhetően egy hibás villanyvezeték okozta. (Maszol)

MINDKÉT LÁBÁT AMPUTÁLTÁK. Életének megmentése érdekében combtól amputálni kellett a repülőbalesetet szenvedett Marian Jan Chiriță mindkét lábát, tegnap pedig újabb beavatkozásoknak vetették alá. A férfi általános egészségi állapota súlyos, jelenleg a plasztikai sebészet intenzív osztályán ápolják. Az 53 éves építészt, aki a jászvásári önkormányzat AUR-os tanácstagja, a lábán elszenvedett harmad- és negyedfokú, valamint a hasán és mellkasán elszenvedett másod- és harmadfokú égési sérülésekkel és koponyasérüléssel szállították szombat este a Sf. Spiridon Megyei Kórházba, miután kisrepülőjével egy Iași megyei katonai egység területére zuhant. A repülő 51 éves másodpilótája (egy rendőr) hasi-mellkasi zúzódásokat szenvedett, a sebészeti klinikán tartják felügyelet alatt, de állapota hemodinamikailag és légzésileg stabil. (Krónika)

KORLÁTOZZÁK A MAGÁNNYUGDÍJAK KIFIZETÉSÉT. Módosításokkal fogadta el tegnapi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet a szenátus. A kormány által előterjesztett jogszabályjavaslat szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a fennmaradó összeget nyolc év alatt fizetik ki nekik. Egy kivételt tettek a szenátorok: a daganatos betegek kérésre egy összegben felvehetik az egész magánnyugdíj-megtakarításukat. Az esetleg fel nem használt magánnyugdíj továbbra is örökölhető marad. A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként. (Agerpres)

