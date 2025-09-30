Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszéki az év ifjú mestere

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

Az év ifjú mestere díjat adományozták Tóth B. Mariann sepsiszentgyörgyi ötvösművésznek, a Guzsalyas Alapítvány munkatársának hétvégén a marosvásárhelyi várban zajlott, harmadik alkalommal megrendezett Erdélyi Mesterségek Ünnepén.

  • Tóth B. Mariann a díjjal. Fotó: Szekeres Attila
Az év mestere díjat Kovács-Turi Emese, az év műhelye díjat a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kapta. Szombaton és vasárnap kézművesek terítették ki és árulták portékáikat a várudvaron, ugyanakkor mesterségbemutatókat is tartottak. Az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett rendezvénynek sok háromszéki résztvevője is volt. Az idei kiadás vezérfonalát a fa mint alapanyag képezte, a kiemelt rendezvények a fa megmunkálásával, feldolgozásával kapcsolatos bemutatók és kiállítások voltak. (sz.)

