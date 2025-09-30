Háromszéki az év ifjú mestere

Az év mestere díjat Kovács-Turi Emese, az év műhelye díjat a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kapta. Szombaton és vasárnap kézművesek terítették ki és árulták portékáikat a várudvaron, ugyanakkor mesterségbemutatókat is tartottak. Az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett rendezvénynek sok háromszéki résztvevője is volt. Az idei kiadás vezérfonalát a fa mint alapanyag képezte, a kiemelt rendezvények a fa megmunkálásával, feldolgozásával kapcsolatos bemutatók és kiállítások voltak. (sz.)